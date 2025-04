L'Iran qualifie de "constructifs" ses pourparlers avec les États-Unis

Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé samedi 12 avril que les pourparlers " indirects " avec les États-Unis sur les questions nucléaires et l'allégement des sanctions avaient pris fin à Mascate, la capitale d'Oman, qualifiant les pourparlers de deux heures et demie de " constructifs ".

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que de nouvelles négociations étaient prévues pour "la semaine prochaine".

Le ministre omanais des Affaires étrangères, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi, a déclaré sur le réseau social X que l'engagement entre l'Iran et les États-Unis "s'est déroulé dans une atmosphère amicale propice au rapprochement des points de vue et à la réalisation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale et mondiale".

"Nous continuerons à travailler ensemble et à déployer des efforts supplémentaires pour atteindre cet objectif", a déclaré M. Albusaidi.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, avait déclaré sur X que lors des pourparlers "indirects" entre l'Iran et les États-Unis, les représentants des deux parties se trouvaient dans des salles séparées et que M. Albusaidi jouait le rôle de médiateur dans les négociations en relayant les points de vue et les positions des deux parties concernant le programme nucléaire de Téhéran et la levée des sanctions imposées par Washington.

