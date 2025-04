Indonésie et Turquie conviennent de lancer des initiatives pour renforcer leurs relations bilatérales

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe que les deux pays avaient convenu de lancer de nouvelles initiatives pour renforcer leur coopération dans de nombreux domaines, notamment l'industrie de la défense, la construction, la santé, l'énergie et l'agroalimentaire, selon les médias locaux cités par le correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Jakarta.

Les deux dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur les mesures visant à stimuler les échanges commerciaux bilatéraux, avec l'objectif commun d'atteindre 10 milliards de dollars de manière équilibrée et mutuellement avantageuse. Plusieurs accords de coopération ont été signés lors de cette visite, couvrant des domaines tels que la culture, la gestion des catastrophes et des urgences, et les médias.

Le président Subianto Prabowo a exprimé sa satisfaction pour la relation de longue date entre l'Indonésie et la Turquie.

Concernant le conflit entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza, le président Erdogan a déclaré que la Turquie continuerait à travailler avec l'Indonésie sur la reconstruction de Gaza et la défense de la cause palestinienne.

VNA/CVN