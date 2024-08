La Jordanie a envoyé 118 camions d'aide humanitaire à Gaza la semaine dernière

Cette aide, qui a été fournie par les forces armées jordaniennes et la JHCO, comprend des repas prêts à consommer, des colis de nourriture, du matériel d'hygiène, des vêtements, des couvertures, des fournitures médicales, des tentes, des matelas et des réserves de sang. Elle sera distribuée par des organisations partenaires à Gaza. Le secrétaire général de la JHCO, Hussein Shibli, a déclaré que des convois d'aide partaient chaque semaine des entrepôts de l'organisation et de ses partenaires.

Xinhua/VNA/CVN