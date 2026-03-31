La jeunesse Vietnam-Chine renforce l’amitié à travers l'"Itinéraire rouge"

Un Forum de la jeunesse Chine - Vietnam sur le thème "Hériter du gène rouge" s’est tenu le 30 mars à l’Université normale du Hebei, en Chine.

>> Le 10e échange amical de défense frontalière Vietnam - Chine : un programme chargé

>> Les gardes-frontières vietnamiens et chinois lancent leur patrouille conjointe 2026

>> Renforcement des échanges entre les jeunes de Hô Chi Minh-Ville et de Chongqing

L’événement a réuni des représentants de la Ligue de la jeunesse de Chine, des autorités de la ville de Shijiazhuang, ainsi que 150 enseignants et étudiants vietnamiens issus de huit universités vietnamiennes, aux côtés des étudiants de l’Université normale du Hebei.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’une activité phare du programme "Itinéraire rouge d’étude et de recherche de la jeunesse vietnamienne en Chine" - camp d’étude et de recherche "Lumière de l’idéal", d’une durée de huit jours, du 25 mars au 1er avril. Ce programme a été lancé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, le président vietnamien Luong Cuong, ainsi que par le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, lors de la Rencontre d’amitié entre les peuples Vietnam - Chine en avril 2025.

Depuis son lancement, le Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste de Chine a organisé sept camps d’étude et de recherche sur ce thème, attirant plus de 1.000 jeunes délégués issus de divers secteurs et régions. Les jeunes des deux pays ont suivi les traces révolutionnaires des anciens dirigeants des deux Partis et des deux États, exploré ensemble le "gène rouge" de l’amitié sino-vietnamienne et découvert les avancées de la modernisation chinoise.

Lors du forum, les jeunes des deux pays ont présenté leurs réflexions et leurs réalisations.

Dans le cadre du programme, des dialogues thématiques ont également eu lieu le 29 mars au Hebei autour de l’innovation scientifique et technologique et de la construction d’un avenir vert. Les étudiants vietnamiens ont en outre pris part à plusieurs activités d’échange et de recherche dans les provinces du Yunnan et du Hebei.

VNA/CVN