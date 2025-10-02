La Fête de la bière de Munich fermée après un incendie suivi d'une explosion

La célèbre Fête de la bière à Munich, dans le Sud de l'Allemagne, a été provisoirement fermée mercredi 1 er octobre, après un incendie suivi d'une explosion dans le nord de la ville qui ont fait au moins un mort, a indiqué la police.

Photo : AFP/VNA/CVN

La police a indiqué que des engins explosifs avaient été découverts dans un immeuble résidentiel du nord de Munich où l'incident s'est produit, et qu'elle enquêtait sur un éventuel lien avec Fête de la bière qui se tient près du centre de la capitale bavaroise.

"La Fête de la bière restera fermée provisoirement jusqu'à 17h00 en raison d'une alerte à la bombe liée à une explosion dans le nord de Munich", a annoncé l'Oktoberfest sur son site.

"D'après les premiers éléments de l'enquête, l'immeuble résidentiel (dans le nord de la ville, ndlr) a été incendié après un conflit familial", a indiqué la police.

Un blessé avait été retrouvé et il est entretemps décédé. Une personne est portée disparue, que la police dit ne pas estimer dangereuse.

Il y a 45 ans, le 26 septembre 1980, un attentat attribué à l'extrême droite avait fait 13 morts et plus de 200 blessés à l'Oktoberfest.

L'évènement, qui se tient cette année du 20 septembre au 5 octobre, est considéré comme la plus grande fête foraine du monde. Il a accueilli 6,7 millions de visiteurs en 2024.

AFP/VNA/CVN