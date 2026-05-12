La confiance numérique financière, un enjeu majeur à l’ère de l’intelligence artificielle

Le Forum "Digital Trust in Finance 2026", consacré à la confiance numérique dans le secteur financier à l’ère de l’intelligence artificielle (IA), s’est tenu le 12 mai à Hanoï sous le patronage du ministère de la Police, de la Banque d’État du Vietnam et du ministère des Finances.

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Photo : Vietnam Plus/CVN

Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre de la Police, le général de corps d’armée Pham Thê Tùng, a souligné que la transformation numérique du secteur financier et bancaire vietnamien progressait à un rythme soutenu, ouvrant de nouvelles perspectives de croissance économique. Le Vietnam vise une croissance élevée et ambitionne d’atteindre une progression à deux chiffres dès 2026 et durant les années suivantes.

Selon lui, la croissance durable de l’économie numérique, en particulier dans le domaine financier, repose désormais sur la confiance. "Si les données constituent le carburant de l’économie numérique, la confiance en est l’infrastructure immatérielle indispensable au fonctionnement de l’ensemble du système financier", a-t-il déclaré.

Il a estimé que l’essor de l’intelligence artificielle faisait émerger de nouveaux défis en matière de sécurité financière numérique. Les risques ne concernent plus uniquement les systèmes technologiques, mais touchent directement les utilisateurs. Les fraudes et escroqueries utilisant l’IA deviennent de plus en plus sophistiquées, notamment à travers les technologies de falsification d’images, de sons ou de vidéos difficilement détectables.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Face à cette situation, il a appelé à passer d’une logique de défense passive à une approche proactive fondée sur la création de confiance. Un système financier sûr doit non seulement limiter les risques, mais aussi protéger les utilisateurs, renforcer leur capacité à identifier les menaces et garantir une assistance rapide en cas d’incident.

Il a également souligné que la confiance numérique ne pouvait être assurée par une seule institution. Elle nécessite une coopération étroite entre les autorités publiques, les établissements financiers, les entreprises technologiques et l’ensemble de la société. Il a insisté sur l’importance de renforcer les compétences et la sensibilisation des citoyens, considérés à la fois comme le maillon le plus vulnérable et la première ligne de défense du système.

De son côté, le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Pham Tiên Dung, a indiqué que l’IA offrait d’importantes opportunités au secteur bancaire, notamment pour automatiser les processus, personnaliser les services, détecter les transactions inhabituelles ou prévenir la fraude et le blanchiment d’argent.

Cependant, l’IA engendre également de nouveaux risques, tels que les deepfakes, les fraudes personnalisées, les biais algorithmiques ou encore les décisions automatisées insuffisamment contrôlées. Dans le secteur bancaire, a-t-il expliqué, les risques concernent autant les infrastructures technologiques que les comportements des utilisateurs, les données personnelles et les plateformes connectées.

Il a ainsi plaidé pour la mise en place d’un mécanisme commun de partage des alertes, de détection précoce des comportements frauduleux et de coordination rapide entre les acteurs du secteur, tout en garantissant le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et à la cybersécurité.

Le vice-ministre des Finances Nguyên Duc Chi a, pour sa part, estimé que le développement rapide des technologies numériques et de l’intelligence artificielle imposait de poursuivre les initiatives innovantes afin de concilier modernisation, sécurité et croissance durable.

Selon lui, le programme consacré à la confiance numérique dans le secteur financier constitue un espace d’échange concret permettant aux différentes parties de partager leurs expériences et leurs initiatives pour construire un environnement financier numérique sûr, durable et fiable.

VNA/CVN