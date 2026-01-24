XIVe Congrès national du PCV

La confiance indéfectible des minorités ethniques envers le Parti

Dans l’atmosphère joyeuse des premiers jours de l’année 2026, à l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et à l’approche de l’anniversaire de la fondation du PCV (3 février 1930), la province septentrionale de Bac Ninh se pare de rouge. Les drapeaux nationaux et ceux du Parti flottent au vent, exprimant la confiance indéfectible de la population multiethnique envers le Parti.

Photo : VNA/CVN

Les habitants des zones montagneuses de la province de Bac Ninh participent à divers mouvements d’émulation dans le travail et la production, réalisant des performances concrètes pour saluer le XIVe Congrès national du Parti.

Une confiance inébranlable envers le Parti

Dans la commune de Tân Son, les habitants font preuve de diligence et de créativité pour développer l’économie et bâtir leur terre natale. Autrefois essentiellement tournée vers l’agriculture et l’artisanat, la population bénéficie aujourd’hui des avancées scientifiques et technologiques, avec une amélioration nette des conditions de vie. Le long des routes, les rangées de drapeaux rouges créent une atmosphère enthousiaste, traduisant la confiance des cadres, des membres du Parti et des habitants dans la direction du Parti.

Dans le village de Bac Hoa, où subsistent d’anciennes maisons en pisé de l’ethnie Nùng, les préparatifs du Têt animent chaque foyer. La famille de Hùng Van Thang installe un espace supplémentaire pour accueillir les touristes ; Luong Thi Lan distille de l’alcool traditionnel en vue d’un Têt prospère ; Lang Quôc Ky, chef du Front de la Patrie du village, aide les habitants pour décorer les maisons ; tandis que Hùng Van Ty, l’un des personnages les plus prestigieux de la communauté, récolte le manioc en préparation de la nouvelle saison. Tout le monde partage une même conviction et tourne ses regards vers le Congrès du Parti.

Photo : VNA/CVN

Lang Quôc Ky a choisi l’emplacement le plus visible devant sa maison pour y hisser le drapeau national. À ses yeux, ce drapeau symbolise à la fois la fierté nationale et la confiance dans la direction du Parti.

Après avoir vu la retransmission en direct de la séance d’ouverture du XIVe Congrès, il se dit réjoui des transformations et du développement du pays, du renforcement de sa position internationale, ainsi que de l’amélioration notable des conditions de vie des minorités ethniques et du maintien de la sécurité et de l’ordre public.

À ce jour, la restauration des infrastructures du village - électricité, routes, écoles et établissement de santé - a été investie. Les routes sont bétonnées, tous les enfants en âge scolaire sont scolarisés, et le centre de santé répond aux besoins de soins de base de la population.

Depuis 2023, la maison de la culture du village de Bac Hoa constitue un lieu de rendez-vous communautaires, de réunions et de préservation de l’identité culturelle, notamment à travers la transmission du chant traditionnel sloong hao de l’ethnie Nùng.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Hùng Van Ty rappelle que, par le passé, l’accès au village était entravé par plusieurs ruisseaux, rendant les déplacements, les soins médicaux et le transport des produits agricoles difficiles, surtout en saison des pluies. Grâce aux politiques relatives adoptées par le Parti et l’État, des gués ont été construits, facilitant les déplacements, la production et le développement du tourisme local.

Par ailleurs, le village bénéficie régulièrement de soutiens en plants, en élevage du bétail et en transfert de techniques, contribuant à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration durable des conditions de vie. La mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux a également permis de simplifier les procédures administratives et d’offrir un meilleur accompagnement aux habitants.

M. Ty espère que le XIVe Congrès du Parti adoptera de nouvelles politiques en faveur des régions reculées et peuplées de minorités ethniques, afin de donner un nouvel élan au développement durable des zones montagneuses.

La commune de Tân Son, issue de la fusion des anciennes communes de Tân Son et Câm Son, est située le long de la Nationale 27. Elle bénéficie d’atouts en matière d’échanges, d’agriculture, de foresterie et de tourisme écologique. Selon Vi Van An, vice-secrétaire du Comité du Parti et président du Comité populaire de la commune, le développement économique, la protection sociale ainsi que l’amélioration du niveau de vie de la population ont été définis comme des priorités.

Photo : VNA/CVN

En 2025, la commune a globalement atteint et dépassé les objectifs fixés : la valeur totale de la production est estimée à 647 milliards de dôngs ; les recettes budgétaires atteignent 122 milliards de dôngs ; les 19 villages ont obtenu le titre de "village culturel" ; et le taux de ménages pauvres a été ramené à 5,22%.

Ces résultats constituent une base solide pour la mise en œuvre des plans et programmes de développement pour la période 2025-2030, l’exploitation des atouts en agriculture, foresterie et tourisme communautaire autour du lac Câm Son et de l’ancien village de Bac Hoa, ainsi que l’amélioration de l’environnement d’investissement et le soutien aux entreprises, coopératives et ménages producteurs.

Parallèlement au développement économique, les autorités de la commune ont fait renforcer la gestion et la protection des forêts et améliorer la qualité de vie de la population.

Vi Van An souligne que le Comité du Parti, les autorités et l’ensemble des habitants de la commune placent de grands espoirs dans le XIVe Congrès national du Parti, qui devrait adopter des décisions adaptées à la réalité, donner la priorité au développement des infrastructures rurales et montagneuses, investir dans l’éducation et la culture, et garantir la défense et la sécurité nationales, afin de permettre au pays d’entrer résolument dans une nouvelle ère de développement.

Texte et photos : Mai Quynh - VNA/CVN