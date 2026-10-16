Tunnel sous la Manche : un minibus percute un train de fret à l'arrêt, 19 blessés

Un minibus a percuté jeudi 15 octobre au soir un train de fret à l'arrêt sur un quai du tunnel sous la Manche côté français, un accident qui a fait 19 blessés mais n'a pas eu d'impact majeur sur le trafic transmanche.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce minibus transportait des conducteurs de poids lourds qui s'apprêtaient à embarquer à bord d'une navette ferroviaire LeShuttle, qui transporte des véhicules et leurs passagers à travers le tunnel, selon la préfecture du Pas-de-Calais.

"Aucun pronostic vital n'est engagé", a déclaré la sous-préfète de Calais, Agathe Cury, lors d'un point presse vers 22h30 devant le siège d'Eurotunnel à Coquelles.

L'accident, survenu vers 19h30, n'a par ailleurs pas eu d'impact sur la circulation des trains passagers Eurostar ni sur celle des trains de fret qui utilisent également ce tunnel. Le trafic du Shuttle a lui été interrompu une heure et demie, a ajouté Mme Cury.

"Deux navettes étaient de part et d'autre du quai : une navette était en train d'être chargée par des poids lourds en vue d'un passage transmanche, et une autre navette qui avait été précédemment chargée était au départ", a-t-elle expliqué.

"Pour une raison qui est actuellement inconnue, le minibus a heurté la navette au départ", mais le véhicule ne s'est pas renversé dans la collision avec la rame, a-t-elle précisé.

Parmi les 19 blessés, de différentes nationalités, se trouve le conducteur du minibus, qui est un agent d'Eurotunnel, a-t-elle ajouté.

Deux d'entre eux ont nécessité un transport d'urgence vers l'hôpital de Lille, a-t-elle précisé. Les 17 autres ont été acheminés vers des centres hospitaliers plus proches.

Les consulats des blessés étrangers "ont été informés", a encore indiqué Mme Cury.

"Première fois" pour un tel accident

Photo : AFP/VNA/CVN

Les secours, dont un hélicoptère de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), des pompiers ainsi que la police aux frontières, sont rapidement intervenus sur place, ainsi qu'une centaine d'agents d'Eurotunnel.

Le périmètre était bouclé jeudi 15 octobre au soir, ont constaté des correspondants de l'AFP, qui ne pouvaient qu'observer de loin les gyrophares des moyens de secours et entendre l'hélicoptère.

D'après la sous-préfète de Calais, il s'agit de "la première fois qu'un accident sur un quai de chargement de ce type intervient" sur le site.

Une enquête a été ouverte du chef de blessures involontaires, a indiqué la procureure de Boulogne-sur-Mer Cécile Gressier.

D'une longueur totale de 50,5 km, le tunnel sous la Manche, plus longue infrastructure au genre au monde, relie depuis 1994 Coquelles dans le Pas-de-Calais à Folkestone au Royaume-Uni.

Exploité par la société Getlink, il est traversé chaque jour par plusieurs centaines de trains, et chaque année par des millions de passagers.

Getlink propose le service LeShuttle, des trains qui transportent des véhicules entre la France et le Royaume-Uni ainsi qu'un service de fret ferroviaire.

En parallèle, Eurostar est pour l'instant le seul opérateur du trafic ferroviaire à grande vitesse pour les passagers par le tunnel sous la Manche.

L'accident de jeudi 15 octobre au soir n'a impliqué "aucun Eurostar et n'a aucune répercussion sur la circulation des Eurostar circulant depuis et vers Londres", a confirmé Eurostar dans un communiqué.

Depuis sa mise en service, le tunnel sous la Manche a connu quelques accidents ayant parfois causé des blessés ou des perturbations importantes du trafic.

En novembre 1996, un incendie avait notamment éclaté dans une navette pour poids lourds à l'intérieur du tunnel, entraînant la suspension du trafic de fret pendant plusieurs mois pour travaux et révision des procédures de sécurité.

En septembre 2008, un autre sinistre important s'était déclaré à bord d'une navette de fret en circulation dans le tunnel, ce qui avait causé un trafic réduit pendant plusieurs mois.

AFP/VNA/CVN