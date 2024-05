Les exportations thaïlandaises de manioc en baisse de 16,4 % au premier trimestre

La valeur des exportations thaïlandaises de manioc et de produits à base de manioc s'est élevée à 33,2 milliards de THB au cours des trois premiers mois de 2024, en baisse de 16,4% sur un an, a déclaré Poonpong Naiyanapakorn, directeur général du Bureau de la stratégie et de la politique commerciale de Thaïlande.