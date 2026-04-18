La Chine renforcera sa coopération spatiale internationale en 2026

La Chine va promouvoir activement la coopération spatiale internationale, avec le lancement du satellite sino-européen SMILE prévu en 2026, a déclaré vendredi 17 avril un responsable de l'Administration nationale de l'espace de Chine ( China National Space Administration , CNSA).

>> La Chine dévoile l'équipage de Shenzhou-21 pour une mission vers la station spatiale

>> Pékin construira un centre de données dans l'espace entre 700 et 800 km au-dessus de la Terre

>> Des astronautes chinois mènent des entraînements et des expériences clés dans la station spatiale

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La mission SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) vise à révéler les processus d'interaction et les schémas d'évolution entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre, a déclaré Liu Yunfeng, directeur adjoint du département d'ingénierie des systèmes de la CNSA, lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion de la prochaine Journée spatiale de la Chine.

Le programme sino-brésilien d'exploration des ressources terrestres CBERS se poursuivra, continuant la coopération d'environ quatre décennies entre les deux pays, a révélé M. Liu.

En 2025, le satellite de surveillance électromagnétique 02, développé conjointement par la Chine et l'Italie, a été lancé avec succès, apportant ainsi de nouveaux moyens techniques et un soutien en matière de données pour la surveillance de l'environnement spatial, a indiqué M. Liu.

M. Liu a également présenté les événements prévus pour la 11e Journée spatiale de la Chine, qui se tiendront aux alentours du 24 avril à Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le Sud-Ouest de la Chine.

La Conférence spatiale chinoise de cette année se tiendra du 23 au 25 avril et comprendra un forum principal ainsi que plus de 20 sessions académiques. Une exposition sur les sciences et technologies spatiales sera organisée à Chengdu du 24 avril au 5 mai.

Depuis 2016, la Chine a choisi le 24 avril comme Journée spatiale de la Chine pour commémorer le lancement de son premier satellite "Dongfanghong-1" dans l'espace, le 24 avril 1970.

Xinhua/VNA/CVN