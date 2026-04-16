L'UE n'est pas satisfaite des annonces de Meta sur l'IA dans WhatsApp

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|Photo : AFP/VNA/CVN
L'UE a ouvert fin 2025 une enquête ciblant Meta, après que le groupe (qui possède aussi Facebook et Instagram) a décidé de priver d'accès à WhatsApp les assistants d'intelligence artificielle concurrents de sa propre technologie, Meta AI.
La Commission, gendarme de la concurrence dans l'UE, avait déjà demandé en février à Meta de renoncer à ce changement entré en vigueur mi-janvier, estimant qu'il constituait vraisemblablement un abus de position dominante, en infraction avec le droit européen.
En réaction, Meta a annoncé début mars avoir renoncé à interdire les IA tierces dans WhatsApp. Mais le groupe a décidé de leur imposer désormais le paiement de frais de structure (censés compenser les surcoûts pour ses propres systèmes liés à l'activité de ces assistants concurrents).
La Commission a indiqué mercredi qu'elle considérait que faire payer de tels frais "est équivalent à l'interdiction antérieure". Autrement dit, Meta continuerait de barrer illégalement la route aux IA tierces.
L'exécutif européen a donc prévenu qu'il avait l'intention d'imposer à Meta des "mesures provisoires" pour faire cesser cette atteinte à la concurrence, sans attendre la conclusion de son enquête.
Si ce bras de fer ne trouvait pas d'issue, le groupe pourrait, à terme, s'exposer à de possibles lourdes amendes.
Bruxelles précise en outre avoir étendu le champ de ses investigations à l'Italie, qui avait ouvert précédemment sa propre enquête dans cette même affaire.
AFP/VNA/CVN