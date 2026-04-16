Après trois ans de guerre au Soudan, l'aide internationale relancée à Berlin

La communauté internationale réunie le 15 avril à Berlin a promis de lever environ 1,5 milliard d'euros d'aide humanitaire au Soudan, qui entre dans la quatrième année d'une guerre ayant plongé la majorité de la population dans la détresse.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans une déclaration finale, les organisateurs - Allemagne, France, Royaume-Uni, États-Unis, Union africaine et Union européenne - ont précisé que ce montant provenait pour moitié (750 millions) de l'UE et de ses États membres.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, dont le pays a promis à lui seul plus de 230 millions, y voit un "signe positif" dans un contexte de recul de l'aide humanitaire mondiale.

Les promesses récoltées à Berlin parmi 55 États dépassent celles de la précédente conférence à Londres, où avaient été récoltés 850 millions d'euros selon lui.

Mais pour le secrétaire général adjoint de l'ONU aux Affaires humanitaires, Tom Fletcher, "nous avons besoin de 2,2 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros)" cette année.

La pire crise humanitaire au monde, comme l'ONU a qualifié la situation au Soudan, a fait désormais plus de 13 millions de déplacés dans le pays et ses voisins, selon M. Wadephul, et le nombre de morts "se chiffre probablement en centaines de milliers".

"Plus de 20 millions de personnes au Soudan souffrent de la faim aiguë, soit la moitié de la population" du pays, estimée à quelque 50 millions d'habitants, a-t-il ajouté.

Ce conflit est un "cauchemar" qui doit "prendre fin", selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Rassemblant gouvernements, agences humanitaires et organisations de la société civile, la réunion a exclu les deux belligérants, l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), et n'a donc pas permis de percée immédiate sur une éventuelle trêve.

Le représentant américain, Massad Boulos, a appelé les deux parties à "une pause de trois mois" dans les hostilités.

À plus long terme, des acteurs de la société civile soudanaise, présents à Berlin, ont de leur côté préparé "des voies vers une transition civile", a noté Johann Wadephul.

Population "épuisée"

Une perspective très lointaine pour une population "épuisée", témoigne Amgad Ahmed, 42 ans, à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, la capitale soudanaise.

"Nous avons perdu notre travail, nos économies et tout sentiment de stabilité", confie l'homme, resté chez lui durant tout le conflit.

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Près de 700 civils ont été tués dans des frappes de drones depuis janvier, les deux camps ayant intensifié leurs attaques, en particulier dans les États du Kordofan-Sud (Sud) et du Nil Bleu (Sud-Est), selon l'ONU.

Un calme fragile s'est toutefois installé dans la capitale, reprise par l'armée en 2025, où la reconstruction a commencé dans certains secteurs.

Les marchés ont rouvert, le trafic automobile a repris, les examens de fin d'études secondaires se sont tenus cette semaine.

D'après l'ONU, environ 1,7 million de personnes sont revenues à Khartoum. Mais le danger y rôde encore et les autorités s'emploient lentement à neutraliser des dizaines de milliers de bombes non explosées.

Al‑Bachir Babker al‑Bachir, 41 ans, revenu après trois ans d'absence, estime que la ville aura besoin de plusieurs années pour se relever. "La route menant à l'université où j'ai étudié n'est plus la même, les murs sont noirs (...) Ce ne sont plus les mêmes endroits", raconte-t-il.

"Ingérences extérieures"

Les efforts diplomatiques menés par le "Quad" (États‑Unis, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Égypte) ont jusqu'à présent échoué, les deux camps continuant de se disputer le contrôle du pays - le troisième plus grand d'Afrique - en bénéficiant du soutien de parrains étrangers.

Le 15 avril, Antonio Guterres a aussi exigé que cessent "les ingérences extérieures et le flux d'armes qui alimentent" le conflit.

Les participants réunis à Berlin appellent "tous les acteurs ayant une influence sur les parties au conflit" à ce "qu'ils intensifient la pression" sur celles-ci, a insisté M. Wadephul.

Au-delà de la destruction des infrastructures, la guerre a précipité davantage la population dans l'insécurité alimentaire et la misère.

La famine a été déclarée l'an dernier dans les capitales du Nord-Darfour, El-Facher (Sud-Ouest), et du Kordofan-Sud, Kadougli (Sud), avec 20 autres zones à risque, selon l'ONU.

AFP/VNA/CVN