La Chine émet une alerte rouge à l'approche du typhon Dolphin

L'observatoire national chinois a déclenché dimanche 9 août une alerte rouge, le niveau le plus élevé du système d'alerte aux typhons du pays, à l'approche du typhon Dolphin.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le typhon Dolphin devrait toucher terre le long de la côte est du pays, entre Zhoushan, dans la province du Zhejiang, et Fuding, dans la province du Fujian, d'après le Centre météorologique national.

Dimanche à 10h00, le centre du typhon se trouvait à environ 215 km au large à l'est de Wenzhou, dans le Zhejiang, avec des vents maximaux proches du centre atteignant une vitesse de 45 mètres par seconde, a indiqué le centre.

Selon le centre, le typhon Dolphin se déplacera vers l'ouest à une vitesse de 20 à 25 km/h. Après avoir touché terre, il devrait se diriger vers l'ouest-nord-ouest et s'affaiblir progressivement.

De dimanche 9 août à mercredi 12 août , le typhon devrait apporter des pluies torrentielles dans plusieurs régions, notamment le Fujian, le Zhejiang et Shanghai, ainsi que le Shandong, Tianjin et Beijing. Les zones touchées connaîtront également des précipitations intenses de courte durée et des orages accompagnés de vents violents.

En réponse à ce typhon, les autorités météorologiques chinoises ont relevé dimanche son niveau de réponse d'urgence face aux catastrophes météorologiques majeures, passant du niveau III au niveau II.

Xinhua/VNA/CVN