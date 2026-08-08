L'Espagne rétablit temporairement des contrôles aux frontières pour les voyageurs en provenance d'Italie

L’Espagne a annoncé vendredi 7 août le rétablissement temporaire de contrôles aux frontières intérieures pour les voyageurs en provenance d’Italie. Cette mesure, décidée par le ministère de l’Intérieur, répond au maintien par Rome de restrictions similaires visant les voyageurs venant d'Espagne, dans le contexte de la récente crise migratoire à Ceuta, enclave espagnole en Afrique du Nord.

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Photo : AA/VNA/CVN

Selon le gouvernement espagnol, ces contrôles temporaires dans les ports et aéroports entreront en vigueur dès le début de la journée de samedi et seront maintenus jusqu'au 7 septembre, sauf changement de circonstances. Ces mesures comprendront des contrôles aléatoires d'identité et de documents.

Le gouvernement espagnol a déclaré que l'Italie avait réintroduit unilatéralement, le 1er août et sans notification préalable, des contrôles aux frontières pour les voyageurs en provenance d'Espagne, qualifiant ces mesures d'"injustifiées, discriminatoires et contraires aux intérêts de l'Union européenne".

L'Espagne a demandé à l'Italie de lever immédiatement ces mesures.

Xinhua/VNA/CVN