Incendies : Lecornu le 17 août en Gironde pour lancer la reconstruction

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu se rendra, accompagné de plusieurs ministres, le 17 août en Gironde, où le mégafeu est considéré comme " maîtrisé ", pour lancer la reconstruction, a indiqué jeudi 6 août Matignon.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cette visite sera l'occasion pour le Premier ministre de "s'entretenir longuement avec les élus locaux et les acteurs de la reconstruction", a-t-on ajouté de même source, confirmant une information de Sud Ouest.

Il sera accompagné de plusieurs ministres, notamment Serge Papin pour l'économie et le tourisme, Mathieu Lefèvre pour l'environnement et la reforestation, Vincent Jeanbrun pour le logement, Françoise Gatel pour les collectivités, Annie Genevard pour l'agriculture et la forêt ainsi que Laurent Nuñez pour les questions de sécurité civile.

Les cinq membres de la mission lancée mercredi 5 août par le chef du gouvernement pour piloter la reconstruction des zones sinistrées par les incendies de l'été, directement rattachée au Premier ministre, seront également présents.

Sébastien Lecornu et ses ministres participeront aussi à "une table ronde avec les acteurs sociaux-économiques de la région", indique Matignon.

Ce mégafeu, le plus dévastateur depuis 1949 qui a ravagé plus de 40.000 hectares -une superficie correspondant à quatre fois celle de Paris - et contraint à l'évacuation de plus de 220.000 personnes, est considéré comme "maîtrisé", mais reste sous surveillance étroite.

Environ 240 habitations ont été détruites par les flammes, les trois-quarts sur la commune du Porge (3.500 habitants), selon un bilan provisoire. Aucune perte humaine n'est à déplorer, ni aucun blessé civil.

Une première enveloppe d'aide de 300.000 euros, destinée à aider les collectivités affectées à réaliser des "travaux urgents", a été débloquée mercredi 5 août par la préfecture, qui a mis sur pied un "comité de pilotage" pour la reconstruction.

AFP/VNA/CVN