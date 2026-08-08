L'Afrique du Sud rapatrie plus de 77.000 ressortissants sans papiers

L'Afrique du Sud avait rapatrié quelque 77.184 ressortissants étrangers sans papiers vers différents pays depuis le début de l'année à la date du 3 août, a fait savoir vendredi 7 août la Structure nationale conjointe opérationnelle et de renseignement (NATJOINTS).

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Informant les médias à Pretoria, la commissaire de police adjointe Tebello Mosikili, qui est également co-présidente de NATJOINTS, a indiqué que 18.816 personnes avaient été officiellement expulsées entre le 1er avril et le 31 juillet, et que 3.016 étrangers sans papiers étaient en attente d'expulsion au Centre de rapatriement de Lindela.

Un peu plus de 500 personnes demeurent également dans un centre de rapatriement à Musina, dans la province du Limpopo, et elles seront renvoyées dans leur pays respectif dans les prochains jours, a déclaré Mme Mosikili.

"Le gouvernement continuera de faire appliquer la législation sur les migrations tout en veillant à ce que toutes les mesures prises le soient de manière ordonnée, humaine et en accord avec la Constitution et la législation applicable", a-t-elle déclaré.

Plus de 16.208 ressortissants étrangers sans papiers ont été arrêtés en juillet dans le cadre de l'opération Shanela et d'opérations multidisciplinaires associées. Depuis le 1er janvier, 59.947 ressortissants étrangers sans papiers ont été arrêtés comme immigrants clandestins dans le pays, selon la NATJOINTS.

Le gouvernement poursuit également ses inspections de conformité dans les entreprises et lieux de travail à l'échelle de tout le pays.

Au total 6.317 inspecteurs du travail mènent des inspections de lieux de travail, et les autorités continuent d'inspecter les boutiques et stands informels pour vérifier leur conformité aux arrêtés municipaux, aux règlementations de sécurité alimentaire, aux lois sur les licences de vente et aux lois sur l'immigration.

Xinhua/VNA/CVN