Thaïlande : un adolescent armé d'un pistolet tue 8 personnes, dont six dans un lycée

Un adolescent armé d'un pistolet a tué huit personnes, dont six dans un lycée près de Bangkok, a-t-on appris vendredi 7 août auprès des autorités et de la police thaïlandaises.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'adolescent a d'abord tué ses grands-parents avec un pistolet appartenant à son grand-père. Il s'est ensuite rendu à son lycée, où il a tué six personnes, trois élèves et trois enseignants, a annoncé la police dans un communiqué.

Le tireur, identifié comme un adolescent de 14 ou 15 ans scolarisé dans le lycée, est également mort, ont rapporté des médias locaux, citant les autorités.

Il n'était pas clair dans l'immédiat s'il avait été abattu par la police ou s'il s'était donné la mort.

Quinze élèves de l'établissement de la province de Nonthaburi, au nord de la capitale, ont également été blessés en tentant de fuir, a précisé le vice-ministre thaïlandais de l'Intérieur, Polapee Suwunchwee à la chaîne publique Thai PBS.

"Comment a-t-il pu avoir accès à une arme ?"

"C'est un incident terrible. Cela n'aurait jamais dû arriver", a déclaré le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul depuis le siège du gouvernement.

"C'est pour cette raison que le gouvernement n'autorise pas la possession d'armes à feu", a-t-il ajouté.

Des photos publiées par les médias locaux montrent le suspect vêtu d'un uniforme scolaire violet et un sac bandoulière noir, avec plusieurs douilles visibles au sol.

"J'ai entendu de très nombreux coups de feu, très forts, car il semblait que le tireur était à l'étage juste au‑dessus. Je pouvais même entendre les douilles frapper le sol et le bruit du métal", a témoigné une lycéenne, Pawarisa Maylissa.

"J'avais peur de mourir et de ne pas pouvoir poursuivre mes rêves", a-t-elle poursuivi. "Je ne connais pas le suspect, mais je sais qu'il est un peu plus jeune que moi. Je n'arrive pas à croire qu'un enfant comme lui ait pu avoir accès à une arme".

"En pleine tête"

"J'ai vu des milliers d'élèves se précipiter dehors. Certains n'avaient même pas de chaussures", a raconté Thongchai Thanakat, conducteur de moto-taxi, qui travaille devant l'établissement depuis une vingtaine d'années.

"Je me sens très mal pour un élève dont j'ai vu le corps après qu'il a été touché en pleine tête", a-t-il ajouté. "C'est vraiment triste".

Photo : AFP/VNA/CVN

La Thaïlande affiche l'un des taux de possession d'armes les plus élevés de la région, avec quelque 10 millions d'armes à feu estimées en circulation, soit une pour sept habitants.

Les engagements politiques à durcir la législation sur les armes n'ont pas empêché la répétition de fusillades.

Un adolescent avait ouvert le feu en février dans une école du Sud du pays, tuant le directeur de l'établissement et blessant deux élèves avant d'être arrêté par la police.

En 2022, un ancien policier armé d'un pistolet et d'un couteau avait tué 24 enfants et 12 adultes dans une garderie du Nord du pays.

AFP/VNA/CVN