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|La Chine évacue plus de 20.000 personnes et se prépare à faire face au typhon Noul.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Plus tard dans la matinée de dimanche 26 juillet, le typhon Noul est passé du statut de "typhon violent" à celui de "typhon", selon le centre.
La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre niveaux, codé par couleur, pour les typhons, le rouge représentant l'alerte la plus grave, suivi de l'orange, du jaune et du bleu.
Dimanche matin 26 juillet, le centre a renouvelé une alerte rouge pour les pluies torrentielles et une alerte jaune pour les phénomènes convectifs violents.
Il a appelé à redoubler d'efforts pour faire face aux catastrophes telles que les crues soudaines, les glissements de terrain et les coulées de boue.
Xinhua/VNA/CVN