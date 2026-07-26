La Chine déclenche une alerte orange alors que le typhon Noul touche terre

Le Centre météorologique national chinois a émis une alerte orange au typhon dimanche matin 26 juillet après que le typhon Noul a touché terre dans la province du Guangdong, dans le Sud de la Chine, avec des vents atteignant la force 14 près de son centre.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Plus tard dans la matinée de dimanche 26 juillet, le typhon Noul est passé du statut de "typhon violent" à celui de "typhon", selon le centre.

La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre niveaux, codé par couleur, pour les typhons, le rouge représentant l'alerte la plus grave, suivi de l'orange, du jaune et du bleu.

Dimanche matin 26 juillet, le centre a renouvelé une alerte rouge pour les pluies torrentielles et une alerte jaune pour les phénomènes convectifs violents.

Il a appelé à redoubler d'efforts pour faire face aux catastrophes telles que les crues soudaines, les glissements de terrain et les coulées de boue.

Xinhua/VNA/CVN