La Chine compte plus de 4,1 millions de stations de base 5G, a-t-on appris des données publiées vendredi 6 décembre par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information.

Actuellement, les technologies 5G ont été appliquées dans 80 secteurs majeurs de l'économie nationale, et le réseau 5G couvre davantage de zones rurales, selon le ministère. Des mesures seront prises pour promouvoir l'application à grande échelle des technologies 5G et pour stimuler la recherche et le développement technologiques, ainsi que la création de normes, a déclaré le ministère. Des efforts seront déployés pour renforcer la collaboration entre les fournisseurs de télécommunications, les développeurs d'applications et les entreprises de la chaîne industrielle afin de créer un écosystème 5G solide. Conformément à ces efforts, un plan d'action publié le mois dernier fixe l'objectif d'atteindre un taux de pénétration de la 5G de plus de 85% d'ici la fin de 2027.

Xinhua/VNA/CVN