À l'Eurovision, les favoris finlandais déploieront flammes et violon endiablé pour séduire

La violoniste finlandaise Linda Lampenius et le chanteur Pete Parkkonen livrent à Helsinki leurs dernières répétitions d'un titre mêlant histoire d'amour et envolée au violon, avant de rejoindre Vienne, où ils sont donnés parmi les favoris de l'Eurovision.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Montrant du doigt l'espace où elle va perfectionner son jeu de scène apprêtée d'une robe argentée brillante et de talons vertigineux, tout en jouant sur les cordes de son violon Gagliano de 1781, Linda Lampenius, 56 ans, dit qu'elle va répéter "encore et encore".

Souriant derrière une paire de lunettes élégantes, Pete Parkkonen, 36 ans, se dit "hyper enthousiaste" à l'idée de "voir comment se déroule la plus grande émission de télévision au monde et d'en faire partie".

À deux semaines de la finale de l'Eurovision le 16 mai, les sites de paris internationaux accordent au duo 30% de chances de victoire, loin devant les autres favoris: le Danemark, la Grèce et la France.

Lors de leur rencontre avec l'AFP, les deux artistes se montrent détendus, un contraste saisissant avec leur duo dramatique et intense sur scène.

"Un coup de pouce"

Mêlant violon classique à la pop et au rock, leur titre "Flamethrower" ("lance-flammes") est "une explosion dramatique de trois minutes" d'une "très grande qualité musicale", estime Anna Muurinen, experte de l'Eurovision.

La chanson, qui parle de la peur de montrer sa véritable personnalité, s'inspire de l'histoire de la violoniste, avant qu'elle ne rencontre son mari il y a plus de 20 ans.

"À l'époque, je me comportais un peu comme ce lance-flammes", explique-t-elle.

"Je laissais les gens tomber amoureux de moi, mais dès qu'ils me connaissaient un peu trop, j'avais peur car je craignais que cette personne ne me quitte une fois qu'elle me connaîtrait vraiment", ajoute-t-elle.

Pete Parkkonen, qui joue sur scène un personnage énigmatique et sombre se lamentant sur un amour non partagé à côté d'un confessionnal en flammes, espère que leur titre servira de "coup de pouce" pour les histoires d'amour incomprises.

La chanson est un "exemple de ce qu'il ne faut pas faire", dit-il tout en soulignant l'importance de se parler et d'exprimer ses émotions.

Le duo ne s'était jamais rencontré avant la production de la chanson. C'est la violoniste qui en a eu l'idée, jugeant que Pete Parkkonen serait le chanteur idéal.

Photo : AFP/VNA/CVN

Violoniste classique ayant débuté sa carrière de concertiste à l'âge de huit ans, Linda Lampenius jouit déjà d'une renommée internationale. En Finlande, sa vie privée a également fait l'objet d'une attention médiatique au fil des ans.

Pete Parkkonen s'est fait connaître, lui, grâce à l'émission de téléréalité finlandaise Idols en 2008.

Violon en direct

Linda Lampenius a demandé à l'organisateur, l'UER (Union européenne de radio-télévision), de jouer en direct avec son violon à Vienne car les instruments utilisés sur scène sont généralement préenregistrés. Sans réponse pour l'instant.

La Finlande n'a remporté l'Eurovision qu'une seule fois, en 2006, avec le groupe de heavy metal Lordi.

Une victoire "signifierait beaucoup pour le peuple finlandais", dit Linda Lampenius, qui vit elle-même en Suède.

Ce serait également la première fois qu'une chanson interprétée en finnois remporterait le concours, fait remarquer Anna Muurinen.

"La singularité culturelle de la Finlande est soudainement devenue un atout", estime l'experte.

La 70e édition de l'Eurovision se déroule en pleine crise de l'événement: plus de 1.000 artistes ont appelé au boycott, et plusieurs pays se sont retirés en signe de protestation contre la participation d'Israël.

Seuls 35 pays seront en lice à Vienne, ce qui en fait l'édition la plus réduite de ces dernières années.

Pete Parkkonen explique que le duo a décidé de participer à l'Eurovision "avec humanité et musique".

"Nous ne voulons pas que les gens souffrent, tous ces enfants, c'est horrible mais nous pensons à notre musique, nous voulons créer un lien avec les gens à travers l'amour et la musique", ajoute la violoniste.

AFP/VNA/CVN