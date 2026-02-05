États-Unis : la production pétrolière au plus bas depuis novembre 2024

La production de pétrole aux États-Unis a atteint la semaine dernière un plus bas depuis quatorze mois, provoquant un recul des stocks de brut, selon des chiffres publiés mercredi 4 février par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Photo : AFP/VNA/CVN

Durant la période de sept jours achevée le 30 janvier, 13,22 millions de barils de pétrole ont été produits aux États-Unis. Cela représente une baisse d'environ 3,5% par rapport à la période précédente, à un niveau plus vu depuis novembre 2024.

Une large partie des États-Unis a été traversée par une tempête hivernale fin janvier et plusieurs régions clés dans la production et le raffinage de pétrole ont été touchées, comme le Texas et la Louisiane.

Les températures glaciales ont provoqué en parallèle une hausse de la demande de fioul pour chauffer les maisons. La quantité de produits livrés au marché a ainsi augmenté de 3,28% à plus de 21 millions de barils par jour, un plus haut depuis début octobre.

Ce mix de production en baisse et consommation soutenue a fait baisser les stocks commerciaux de pétrole de 3,5 millions de barils. Au total, et hors réserve stratégique, les stocks se sont établis à 420,3 millions de barils.

La réserve stratégique a, elle, continué sa progression pour atteindre 415,2 millions de barils.

