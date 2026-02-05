BBVA : bénéfice "record" de 10,5 milliards d'euros en 2025

La banque espagnole BBVA a annoncé jeudi 5 février avoir dégagé un bénéfice "record" en 2025, en raison notamment de l'arrivée de nouveaux clients, dans une année pourtant marquée par l'échec de son OPA hostile visant sa concurrente, Sabadell, quatrième banque nationale.

"En 2025, BBVA a enregistré un bénéfice de 10,51 milliards d'euros (+4,5% en glissement annuel), le plus élevé de son histoire", s'est félicitée dans un communiqué la deuxième banque d'Espagne en matière de capitalisation.

Pour BBVA, l'année 2025 a rimé avec le feuilleton à rebondissements de son OPA (offre publique d'achat) hostile sur sa rivale Sabadell, qui a fini par échouer en octobre, un énorme revers pour le groupe basé à Bilbao (nord) qui ambitionnait de créer un géant bancaire européen capable de concurrencer Santander et BNP Paribas.

Les multiples soubresauts de ce méga-projet n'ont ainsi, semble-t-il, pas affecté négativement les performances financières du groupe, présent principalement en Espagne, en Turquie et surtout au Mexique, où il a réalisé près de la moitié de ses profits l'an passé.

"Cette performance remarquable s'est traduite par une excellente création de valeur, qui nous permet d'accélérer la rémunération de nos actionnaires, avec un dividende historique et le plus important programme de rachat d'actions à ce jour", s'est réjoui le président de BBVA, Carlos Torres Vila, cité dans le communiqué, évoquant une banque "au meilleur de sa forme".

Le groupe "distribuera un dividende de plus de 5,2 milliards d'euros", est-il précisé.

L'établissement bancaire originaire du pays basque, qui revendique 127.000 employés et 81 millions de clients, a justifié ces résultats par "le dynamisme de l'activité et la croissance du nombre de clients" (+11,5 millions, "un record" là aussi).

En octobre dernier, après plusieurs mois de rebondissements, l'OPA de BBVA sur Sabadell, avait échoué, mettant un terme à ce projet lancé en mai 2024 qui était vu d'un mauvais oeil à Madrid par le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, qui craignait une réduction de la concurrence.

Dans la foulée, Carlos Torres Vila avait déploré "une opportunité ratée pour tout le monde", tout en annonçant un dividende "historique" aux actionnaires et un rachat d'actions massif pour environ un milliard d'euros.

Depuis l'annonce de l'échec de l'opération, l'action de BBVA a explosé de 40% à la Bourse de Madrid, le marché se montrant visiblement satisfait de cette issue négative.

En décembre, BBVA a par ailleurs scellé "une alliance stratégique" - dont le montant n'a pas filtré - avec le géant américain OpenAI, créateur de ChatGPT, pour accélérer le déploiement généralisé de l'intelligence artificielle au sein du groupe, qui ambitionne de se réinventer avec l'IA.

