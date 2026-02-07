Wall Street en forte hausse pour terminer une semaine agitée

La Bourse de New York a terminé la semaine en forte hausse vendredi 6 février, le Dow Jones atteignant pour la première fois le seuil symbolique des 50.000 points, après plusieurs jours de turbulences dans le secteur technologique.

Le Dow Jones a progressé de 2,47% à 50.115,67 points. Le Nasdaq, dominé par les valeurs technologiques, a gagné 2,18%, tandis que le S&P 500 a avancé de 1,97%.

Selon Adam Turnquist, analyste chez LPL Financial, les marchés ont signé un rebond notable après une semaine volatile. Sur l’ensemble de la semaine, seul le Dow Jones affiche une nette progression (+2,50%), alors que le Nasdaq et le S&P 500 reculent légèrement.

La nervosité des investisseurs s’est atténuée, comme en témoigne la baisse de l’indice de volatilité Vix. Plus tôt, les marchés avaient été secoués par une vague de ventes, liée notamment aux interrogations sur le modèle économique de l’intelligence artificielle et son impact sur les éditeurs de logiciels. Pour Jose Torres, d’Interactive Brokers, le marché estime désormais que la correction avait été excessive.

Le secteur des semi-conducteurs a tiré la hausse. Nvidia a bondi de 7,92%, augmentant sa capitalisation de plus de 300 milliards de dollars. Broadcom, AMD et Intel ont également fortement progressé. La société de cloud Coreweave a grimpé de plus de 20%.

La tendance haussière a aussi été soutenue par une amélioration de la confiance des consommateurs américains en février. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans a légèrement augmenté à 4,20%.

En revanche, Amazon a chuté de 5,55%, les investisseurs s’inquiétant des 200 milliards d'USD d’investissements prévus dans l’IA. Alphabet et Microsoft ont également reculé. À l’inverse, Roblox a progressé grâce à des prévisions optimistes, tandis que Reddit a baissé malgré de bons résultats et l’annonce d’un programme de rachat d’actions.

