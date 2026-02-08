ACC abandonne ses projets de gigafactories en Italie et Allemagne

Automotive Cells Company (ACC) une coentreprise de Stellantis, Mercedes et TotalEnergies, construisant des batteries pour voitures électriques a annoncé samedi 7 février que les conditions pour relancer deux gigafactories en Italie et Allemagne ne sont "pas réunies " et que le projet pourrait être annulé.

"Il apparait clairement que les conditions préalables permettant la relance des projets d’ACC en Allemagne et en Italie (...) ne sont pas réunies. (...) Nous avons ouvert un dialogue constructif avec les représentants du comité d'entreprise en Allemagne et avec les syndicats en Italie pour travailler, à propos des modalités d'arrêt éventuel des projets de Gigafactory de Kaiserslautern et de Termoli", indique un communiqué d'ACC.

Le syndicat italien des métallurgistes UILM affirme pour sa part que l'arrêt de ces projets, placé en pause en mai 2024, est définitif.

"La direction d'ACC nous a confirmé ce matin ce que nous redoutions depuis longtemps : le projet d'ACC de construire une gigafactory à Termoli a été définitivement abandonné, tout comme celui en Allemagne", selon un communiqué d'UILM.

Stellantis pour sa part "prend note de la décision d'ACC d'entamer des discussions avec les partenaires sociaux en vue de suspendre les projets de gigafactories en Allemagne et en Italie", indique un communiqué du groupe franco-italo-américain.

"Nous suivons de près la situation et restons pleinement mobilisés pour en évaluer les implications industrielles et sociales", poursuit Stellantis qui traverse une période de turbulences avec l'annonce vendredi 6 février des charges exceptionnelles de 22 milliards d'euros après avoir surestimé le rythme des ventes des voitures électriques.

Il y a une semaine, le directeur pour l'Europe de Stellantis, Emanuele Cappellano, avait déclaré que l'usine de Termoli continuera notamment à produire des moteurs à essence "jusqu'en 2030 et même après", adaptés aux normes environnementales européennes Euro 7.

Alors que le projet d'usine de batteries à Termoli a été suspendu, "cela permettra la continuité opérationnelle du site, associé à des productions clés pour l'avenir de l'entreprise, enregistrant typiquement des volumes importants", a souligné Emanuele Cappellano.

