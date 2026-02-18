La Bourse de Paris garde le cap malgré les craintes autour de l'IA

La Bourse de Paris a clôturé en petite hausse mardi 17 février, à l'issue d'une séance sans catalyseur, l'indice parisien CAC 40 restant moins exposé que les indices américains au secteur technologique et aux craintes concernant les investissements massifs dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice vedette CAC 40 a terminé en hausse de 0,54%, soit 44,96 points, pour s'établir à 8.361,46 points. Lundi 16 février, le CAC 40 avait conclu à l'équilibre (+0,06%) une séance atone.

Andrea Tueni, responsable de la relation clients et des activités de marchés de Saxo Bank, a décrit une séance "poussive" avec des "valeurs de la tech pénalisées côté américain".

"Nous nous trouvons dans un environnement beaucoup plus indécis sur la technologie et l'intelligence artificielle", a-t-il souligné. "Le secteur des logiciels souffre beaucoup" en ce début d'année, a-t-il relevé.

Les investisseurs doutent de la rentabilité des dépenses colossales des groupes de la tech dans l'IA, que ces entreprises financent de plus en plus en s'endettant, alors qu'auparavant elles utilisaient leur propre trésorerie.

Dans le même temps, les investisseurs s'inquiètent des conséquences de l'IA sur le modèle économique de nombreuses activités, celui des logiciels particulièrement, qui a connu de fortes déconvenues sur les marchés ces dernières semaines.

L'Europe est toutefois moins pénalisée que les indices américain, le Vieux Continent étant largement moins exposé aux valeurs de la tech.

M. Tueni note par ailleurs une "microéconomie plutôt bonne", avec "60% des entreprises en Europe qui ont dépassé les attentes" du marché en pleine saison des résultats d'entreprises.

Concernant le CAC 40, quelques jours après son record historique au-delà des 8.400 points, grâce à une vague de bons résultats d'entreprises, l'indice se retrouve en "manque de catalyseur" pour afficher une tendance plus franche, a expliqué M. Tueni.

Rebond technique de Dassault Systèmes

Le groupe Dassault Systèmes a terminé mardi en forte hausse de 4,82% à 16,73 euros, un "rebond technique" après une "période très compliquée pour le titre" qui reste en baisse colossale de près de 30% depuis le début de l'année, a indiqué M. Tueni.

Lundi, Dassault Systèmes avait dévissé de 10,44%.

Également sanctionné lundi 16 février à la Bourse de Paris, cédant alors 3,00%, Capgemini a terminé mardi en hausse de 1,97%, à 103,70 euros.

