La Bourse de Paris entame la semaine en hausse

La Bourse de Paris a clôturé lundi 9 février en légère hausse, à l'issue d'une séance plutôt calme en attendant la publication de plusieurs résultats d'entreprises à partir du milieu de semaine, ainsi que celle de deux indicateurs américains.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 49,44 points, à 8.323,28 points, en hausse de 0,60%. Vendredi 6 février, il avait terminé la semaine sur une progression similaire, à 8.273,84 points.

La séance de lundi a longtemps été atone, avec de faibles volumes échangés, avant une accélération peu après l'ouverture de Wall Street, alors que les dernières séances avaient été marquées par une forte volatilité, sur fond d'inquiétude concernant l'intelligence artificielle.

Les publications de résultats susceptibles d'avoir un impact sur l'indice parisien "n'auront lieu qu'en deuxième partie de semaine", a relevé Guillaume Chaloin, directeur de la gestion actions de Delubac AM, avec notamment EssilorLuxottica mercredi et L'Oréal jeudi 5 février, "deux indices orientés consommateurs, et consommateurs US".

À l'agenda, les investisseurs auront également les yeux rivés vers les États-Unis où des indicateurs économiques importants sont attendus. Mardi 10 février, le marché s'intéressera aux ventes au détail. Mercredi 11 févrrier, ce seront les chiffres de l'emploi qui retiendront l'attention puis vendredi les données d'inflation.

Stellantis toujours morose

Pas de véritable rebond après le krach de vendredi 6 février pour Stellantis (+0,43% à 6,14 euros), qui doit publier ses résultats le 26 février. Vendredi 6 février, le géant franco-italo-américain de l'automobile s'est effondré en Bourse après avoir annoncé une colossale provision de 22 milliards d'euros.

STMicroelectronics en fanfare

Le fabricant franco-italien de composants STMicroelectronics a bondi à la Bourse de Paris, après l'annonce d'un contrat de "plusieurs milliards de dollars" pour fournir les centres de données dédiés au "cloud" (informatique à distance) et à l'intelligence artificielle de l'américain Amazon Web Services.

Après un démarrage en hausse de plus de 5%, l'action STMicroelectronics a grossi ses gains au cours de l'après-midi, dépassant même +10% en cours de séance. Elle a terminé en augmentation de 9,76%, à 27,32 euros.

Eramet sanctionné

Le groupe minier français Eramet connaît un début d'année chahutée, entre le remerciement de son directeur général et la suspension de son directeur financier, le tout à quelques jours de la publication des résultats annuels de l'entreprise. Son action perdu 5,95%, à 64 euros.

AFP/VNA/CVN