Cannes : une montre de luxe valant entre 700.000 et un million d'euros dérobée

Une montre de luxe de marque Richard Mille, d'une valeur estimée entre 700.000 euros et un million d’euros, a été volée à un particulier au sein du prestigieux hôtel Palm Beach de Cannes (Alpes-Maritimes), a appris mercredi 20 mai de source policière.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Le bijou a été dérobé lors d'une bousculade près des toilettes de l’établissement situé sur la Croisette, a poursuivi cette même source.

Chaque saison, des voleurs hyper spécialisés et très organisés tentent de subtiliser les bijoux de riches touristes étrangers venus assister aux festivités, forçant les autorités à durcir leur dispositif de sécurité.

L’an dernier, plus d’une douzaine de vols ou tentatives de vols de montres de luxe ont été recensés en deux mois à Cannes, selon le parquet.

Dans l’ensemble des Alpes-Maritimes, 301 montres volées -incluant vols à l’arraché et cambriolages- ont représenté un préjudice estimé à 8,3 millions d’euros en 2024, après 275 montres dérobées pour un montant de 6,9 millions d’euros en 2023.

Pour réintroduire ces pièces dans les circuits de revente, les réseaux les plus sophistiqués sont capables de falsifier les numéros de série et de fournir les boîtes et les faux certificats nécessaires.

AFP/VNA/CVN



