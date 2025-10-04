"La bande son de ma vie" : les fans de Taylor Swift célèbrent en chœur son 12e opus

Bracelets de l'amitié au poignet et plumes dans les cheveux, Temple Daniel n'aurait raté pour rien au monde, vendredi 3 octobre, la projection du film consacré au nouvel album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl , dans un cinéma proche de Washington.

>> Madame Tussauds dévoile treize nouvelles statues de cire de Taylor Swift

>> Taylor Swift annonce son 12e album, "The Life of a Showgirl"

>> La "Showgirl" Taylor Swift s'apprête à lever le rideau sur son nouvel album

Photo : AFP/VNA/CVN

"Elle a toujours été la bande son de ma vie et j'ai hâte d'entamer cette nouvelle ère avec elle", explique cette Swiftie de 21 ans -surnom donné aux fans de la chanteuse américaine- qu'elle suit depuis toute jeune.

Les cinémas d'une cinquantaine de pays projettent de vendredi à dimanche un film intitulé The Official Release Party of a Showgirl, un voyage dans la création des 12 titres de son album déjà devenu vendredi le disque le plus écouté en une journée sur Spotify en 2025.

Au-delà de commentaires personnels de la chanteuse, le long-métrage propose aux fans de visionner le clip du premier morceau de l'album The Fate of Ophelia, de chanter et danser, tous ensemble, dans les salles de cinéma.

Un moment de communion pour les intéressés, qui forment une communauté soudée.

Taylor Swift "a vraiment transformé l'expérience solitaire des Swifties, seuls dans leur chambre avec leurs écouteurs, en une grande communauté, et c'est vraiment génial d'en faire partie", explique Temple Daniel avant d'entrer dans une salle de cinéma de la ville de Bethesda, près de la capitale des États-Unis.

À son côté, Holly Hebden, Swiftie depuis l'album Fearless sorti en 2008, a assisté à plusieurs concerts de la chanteuse, notamment lors de son Eras Tour, tournée mondiale qui a battu tous les records en 2024.

"Nous sommes allées à des soirées Taylor Swift dans des boîtes de nuit, nous avons échangé des bracelets d'amitié, (...) et nous avons ressenti un lien avec des personnes avec qui nous n'avons même pas échangé", assure-t-elle.

Oublier les soucis

"Pour Taylor Swift, il ne s'agit pas seulement de vendre des billets, mais aussi d'offrir à ses fans un lieu où se réunir, faire la fête et vivre ensemble cette expérience musicale", analyse pour Robin Landa, professeure spécialisée dans la publicité et l'image de marque à l'université américaine Kean.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Cette projection limitée à trois jours (...) lui permet également de présenter en avant-première ses nouveaux clips vidéo et de partager des commentaires sur les coulisses, donnant ainsi aux fans l'impression d'avoir un accès exclusif aux coulisses", ajoute-t-elle.

Monique Thomas O'Brien, 49 ans, a-t-elle déjà écouté le nouvel album de l'artiste à trois reprises. Pour la projection, elle a voulu porter une robe verte à sequins, un hommage à l'esthétique de l'album.

"Vous savez, à l'heure actuelle dans notre pays, toute occasion de laisser de côté le poids de nos soucis pendant un moment est quelque chose que je vais prendre, et j'espère que tout le monde pourra en faire autant", ajoute-t-elle en montrant les bracelets de l'amitié qu'elle porte au poignet.

Un constat partagé par Kerry Brookes à quelques mètres de là. Elle assure que cet événement est l'occasion d"'un petit peu s'amuser".

"Tout est tellement déprimant en ce moment (...) Donc on met quelques plumes, un peu de paillettes, en réalité, qui ne veut pas de ça en ce moment ?", ajoute la quinquagénaire, grand sourire.

AFP/VNA/CVN







