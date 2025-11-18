La 13ᵉ réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Algérie

La 13ᵉ réunion du Comité intergouvernemental Vietnam- Algérie s’est tenue à Alger les 16 et 17 novembre, à la veille de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Algérie.

Cet événement revêt une signification toute particulière, car il contribue à définir de nouvelles orientations de coopération entre les deux pays pour la période à venir.

La réunion a été coprésidée par Nguyen Tuong Van, vice-ministre de la Construction du Vietnam, et Kheireddine Ben Aissa, secrétaire général du ministère algérien de l’Industrie.

Dans leurs interventions d’ouverture, les deux chefs de délégation ont souligné l’importance de tenir cette session juste avant la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, estimant qu’il s’agissait d’une occasion propice pour examiner l’ensemble des domaines de coopération et tracer de nouvelles perspectives en vue d’un partenariat plus substantiel et plus efficace.

La partie algérienne a hautement apprécié la visite prochaine du chef du gouvernement vietnamien, qualifiée de « jalon stratégique » dans les relations bilatérales. Kheireddine Ben Aissa a exprimé l’espoir que cette visite permettra la signature de nombreux nouveaux accords et « posera les bases d’un nouveau cadre de partenariat stratégique » entre les deux pays. Il a présenté les réformes économiques en profondeur menées par l’Algérie, notamment la nouvelle Loi sur l’investissement visant une plus grande transparence et ouverture du marché, ainsi que le rôle du pays comme porte d’entrée vers le marché africain à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA).

De son côté, le vice-ministre Nguyen Tuong Van a affirmé que cette 13ᵉ réunion revêtait une « double signification » : ses résultats contribueront non seulement au succès de la visite officielle du Premier ministre vietnamien, mais constitueront également une base solide pour promouvoir les projets de coopération économique, scientifique et technique dans les années à venir. Il a présenté les orientations majeures du développement du Vietnam, dont les trois percées stratégiques en matière d’institutions, d’infrastructures et de ressources humaines, tout en mettant en avant les priorités nationales en matière de transformation numérique, de transition verte et l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Au cours de la réunion, les deux parties ont convenu que le Comité intergouvernemental ne devait pas être seulement un mécanisme consultatif périodique, mais aussi un « outil pratique » permettant de concrétiser les visions communes définies par les dirigeants des deux pays. Dans cet esprit, outre le renforcement des domaines traditionnels tels que le commerce, l’exploitation pétrolière et l’agriculture, le Vietnam et l’Algérie souhaitent élargir leur coopération à des secteurs à fort potentiel comme l’industrie, les énergies renouvelables, la recherche scientifique, la transformation numérique, l’innovation et les start-up, le tourisme, l’enseignement supérieur, le bâtiment et les transports.

Cette 13ᵉ réunion est ainsi appelée à créer une nouvelle dynamique pour les relations Vietnam–Algérie, contribuant à approfondir l’amitié traditionnelle entre les deux nations. Elle constitue également une préparation importante aux contenus de coopération économique et scientifique en vue de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh, tout en ouvrant une nouvelle phase de coopération plus active et plus substantielle.

Le commerce bilatéral s’est illustré par une croissance remarquable. Au cours des neuf premiers mois de 2025, les échanges commerciaux ont dépassé 450 millions de dollars, soit une hausse de plus de 200 % par rapport à la même période de l’année précédente. Avec cette progression impressionnante, l’Algérie est devenue le quatrième marché d’exportation du Vietnam en Afrique.

Parallèlement, l’investissement bilatéral continue de se distinguer, notamment grâce au projet pétrolier conjoint du champ de Bir Seba, exploité avec une capacité d’environ 17 000 barils par jour. Plusieurs entreprises vietnamiennes sont également en quête d’opportunités d’investissement en Algérie dans les secteurs de la pharmacie, de la construction et de la fourniture de main-d’œuvre.

