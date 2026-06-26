Tourisme estival 2026 : les côtes de Hô Chi Minh-Ville dévoilent une offre diversifiée

En alliant harmonieusement services modernes et valorisation des richesses écologiques locales, les destinations côtières de Hô Chi Minh-Ville s’efforcent d’offrir des expériences mémorables et authentiques aux vacanciers tout au long de la saison estivale.

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Photo : VNA/CVN

Afin de séduire les voyageurs pour la saison estivale 2026, les localités côtières de Hô Chi Minh-Ville organisent une multitude d’activités culturelles et sportives tout en lançant des produits touristiques originaux.

Outre l’amélioration constante de la qualité des services, les autorités locales mettent l’accent sur la garantie de la sécurité publique, la gestion rigoureuse des hébergements et la sécurité alimentaire afin d’accueillir une affluence touristique qui s’annonce record cet été.

Pour cette édition 2026, le quartier de Vung Tàu a été désignée pour accueillir des événements sportifs de grande ampleur, notamment les courses PVD Run, VnExpress Marathon Vung Tàu et le Vung Tàu City Trail. Ces activités constituent le pilier du projet "Vung Tàu Jetski Race Event 2026", une initiative visant à forger un nouveau symbole pour les sports nautiques locaux, tout en intégrant des programmes d’enseignement de la natation pour prévenir les noyades chez les enfants.

Pour assurer des conditions d’accueil optimales, les autorités locales ont déployé des plans de contrôle strict des établissements d’hébergement, de la sécurité alimentaire et renforcé la présence des forces de l’ordre sur les plages et dans les espaces publics.

Vu Hông Thuân, président du Comité populaire du quartier de Vung Tàu, a précisé que la municipalité concentre ses ressources sur l’attraction de projets stratégiques d’envergure internationale, avec l’ambition de faire de Vung Tàu une marque de référence pour les festivals culturels et gastronomiques maritimes à l’échelle régionale et mondiale.

Au-delà des activités diurnes, l’économie nocturne bénéficie d’investissements importants visant à enrichir l’expérience des visiteurs. Le point d’orgue de cette programmation est le spectacle de feux d’artifice à haute altitude, tiré tous les vendredis et samedis soirs au parc aquatique Sun World Vung Tàu, situé dans le quartier de Phuoc Thang. Cet événement combine des performances musicales rythmées et des expériences gastronomiques en plein air, créant une atmosphère festive face à la mer.

Nguyên Thi Khanh Linh, directrice générale du site, a souligné la volonté de l’entreprise de faire de ce parc une étape incontournable pour les touristes nationaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

À Hô Tràm, l'offre de services est perpétuellement renouvelée pour maintenir une compétitivité élevée sur le marché estival. Walt Power, directeur général de The Grand Hô Tràm, indique que les visiteurs peuvent désormais profiter de prestations haut de gamme incluant des concerts hebdomadaires avec des artistes nationaux et internationaux, ainsi que des tournois de sports de combat MMA et de pickleball. Cette diversification permet de répondre aux attentes d'une clientèle en quête de nouveautés et de sensations fortes.

Parallèlement aux divertissements urbains, le tourisme écologique axé sur la découverte de la nature s’impose comme une facette singulière de l’offre balnéaire pour l’été 2026. Dans la zone de Côn Dao, le circuit "Conservation de la nature - Accompagnement des tortues marines" connaît un succès grandissant. Sous le contrôle des gardes forestiers du parc national de Côn Dao, les touristes ont l’opportunité de se rendre sur les îlots de Hon Bay Canh, Hon Tai et Hon Cau pour assister, de nuit, à la ponte des tortues, participer au transfert des œufs vers les couvoirs et relâcher les nouveau-nés dans l’océan.

En alliant harmonieusement services modernes et valorisation des richesses écologiques locales, les destinations côtières de Hô Chi Minh-Ville s’efforcent d’offrir des expériences mémorables et authentiques aux vacanciers tout au long de la saison estivale.

VNA/CVN