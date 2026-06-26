L’endroit que National Geographic considère comme le plus beau du Vietnam

"En fin de compte, c’est le plus bel endroit du Vietnam" . C’est ainsi que le célèbre magazine National Geographic a récemment décrit Hội An dans l’un de ses articles.

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Photo : VNA/CVN

Illuminée par d’innombrables lanternes de soie et bordée de maisons anciennes à ossature de bois, Hôi An est un véritable joyau de la côte centrale vietnamienne. Mais cette cité historique révèle également un visage contemporain, où des artistes abstraits, des galeries d’art et des bars élégants insufflent une nouvelle énergie à ses ruelles.

"En fin de compte, c’est le plus bel endroit du Vietnam. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le vieux quartier est un tableau d’une rare beauté, façonné par des influences culturelles multiples. Un ancien pont japonais enjambe un canal, tandis que les rues pavées sont bordées d’échoppes dotées de balcons d’époque. De nombreuses demeures, peintes d’un jaune lumineux et ornées de bougainvilliers, se parent de reflets dorés lorsque le soleil se couche sur la rivière Thu Bôn. À la tombée de la nuit, l’obscurité se remplit de millions de points lumineux semblables à des lucioles. Ces lanternes en papier, emblématiques de la vieille ville depuis plus de quatre siècles, sont encore fabriquées à la main dans des ateliers traditionnels. Les visiteurs affluent également vers les célèbres ateliers de couture de la ville, dont la renommée remonte au XVIe siècle, lorsque les plus belles étoffes transitaient par Hôi An - alors appelée Faifo - grâce à sa position stratégique sur la Route maritime de la soie", écrit National Geographic.

Photos : VNA/CVN

Pourtant, Hội An ne se résume pas à la préservation des métiers d’art traditionnels, pas plus qu’elle n’est une simple carte postale figée dans le temps. La ville est bien vivante. Une scène artistique contemporaine dynamique s’épanouit dans de petites galeries et ateliers, tandis que sa cuisine de rue est réputée pour proposer l’un des meilleurs banh mi du Vietnam. Issus de l’influence française, ces sandwichs à la baguette, garnis de pâté, de porc grillé et de légumes marinés, constituent un en-cas idéal pour partir à la découverte des maisons communales chinoises ou des demeures datant de l’époque coloniale française. Paisible le jour, le vieux quartier s’anime une fois la nuit tombée, notamment autour de l’île d’An Hội, où se tient un marché nocturne particulièrement animé.

Le charme de Hôi An ne se limite toutefois pas à son centre historique. Les visiteurs sont invités à découvrir Câm Châu, un quartier paisible entouré de rizières et de cocoteraies bordant la rivière. Ils peuvent y naviguer sur les eaux calmes à bord des traditionnels thuyền thúng, des embarcations rondes en bambou tressé typiques du Centre du Vietnam. Un peu plus loin, la plage de An Bàng déroule son magnifique ruban de sable blanc, propice au kayak et à la plongée.

En définitive, si Hôi An séduit d’abord par sa beauté, son véritable attrait réside dans son âme. Son nom signifie "lieu de rencontre paisible", une appellation que cette ancienne cité portuaire incarne depuis des siècles. Carrefour des échanges commerciaux et des idées, Hôi An demeure un havre d’élégance, de sérénité et d’authenticité.

Thu Huong/CVN