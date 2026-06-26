My Son conjugue préservation du patrimoine et innovation numérique

Face à une concurrence touristique régionale croissante, le sanctuaire de My Son mise sur la préservation de son authenticité et l’accélération de sa transformation numérique. Conservation, restauration, technologies innovantes et nouveaux services renforcent l’attractivité du site tout en garantissant un développement touristique durable.

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Photo : VNA/CVN

Dans un contexte où le développement du tourisme durable s’impose comme une priorité, la concurrence entre les destinations de la région devient de plus en plus forte. Pour attirer davantage de visiteurs, celles-ci s’attachent à améliorer la qualité des services, à diversifier leurs offres, à préserver l’authenticité de leur patrimoine et à intégrer les technologies numériques dans la gestion et la promotion touristique. À cet égard, le sanctuaire de My Son, classé au patrimoine culturel mondial, met en œuvre de nombreuses initiatives visant à préserver les valeurs originelles du site tout en assurant une exploitation durable de ses ressources, sans porter atteinte aux monuments.

Préserver l’authenticité du patrimoine

Selon Nguyên Công Khiêt, directeur du Comité de gestion du patrimoine culturel mondial de My Son (commune de Thu Bôn, ville de Dà Nang), le site ambitionne d’accueillir plus de 490.000 visiteurs en 2026, soit 52.000 de plus que l’an dernier. Avant même le début de la haute saison estivale, plus de 210.000 visiteurs avaient déjà franchi ses portes.

En visitant les tours et temples du complexe de My Son, la touriste américaine Gentry Kitty a indiqué avoir pu accéder à de nombreuses informations grâce au système de guidage multilingue. Elle a notamment découvert le travail de restauration mené sur le groupe de tours L par la Fondation C.M. Lerici d’Italie, en coopération avec des experts vietnamiens. Les travaux ont consisté à dégager et étudier méthodiquement les vestiges afin de recueillir des données scientifiques fiables permettant de consolider les fondations tout en respectant l’état originel des monuments. Cette approche vise à préserver au mieux l’authenticité de cet ancien ensemble architectural. My Son demeure ainsi l’une des destinations patrimoniales les plus attractives du Vietnam.

Pour concilier préservation du patrimoine et numérisation des produits touristiques, My Son bénéficie depuis plusieurs années du soutien d’experts vietnamiens et étrangers. De nombreux projets de conservation, de restauration et de valorisation ont été menés avec l’appui d’organisations et d’institutions telles que l’UNESCO, la JICA (Japon), la Fondation Lerici (Italie), l’Université de Milan, le Bureau de l’UNESCO à Hanoï, l’Agence archéologique de l’Inde (ASI), l’Institut de restauration des monuments, l’Institut d’archéologie, le Département du patrimoine culturel, ainsi que les autorités culturelles locales.

Selon Danve D.S., chef du groupe d’experts de l’ASI, les premières découvertes réalisées lors des fouilles des groupes de tours E et F montrent que ces édifices reposaient sur une combinaison de structures en briques, bois et tuiles. Les tours ont été construites à l’aide de briques superposées sans traces visibles de mortier. Cette technique sera prise en compte dans les futurs travaux de restauration afin de préserver au mieux les caractéristiques originelles du site pour les générations futures.

Nguyên Thanh Son, président du Comité populaire de la commune de Thu Bôn, estime que l’introduction de nouveaux services, tels que les séances photo avec costumes traditionnels cham ou les spectacles artistiques au pied des tours, apporte une nouvelle dynamique au site. Ces initiatives contribuent à valoriser le patrimoine tout en enrichissant l’expérience des visiteurs.

Accélérer la numérisation des produits touristiques

My Son constitue un patrimoine précieux de l’humanité, dont une partie des vestiges demeure encore enfouie sous terre. En raison de l’ancienneté du site, qui s’étend sur plusieurs siècles, de nombreux visiteurs ne perçoivent pas toujours pleinement sa richesse historique, culturelle, architecturale et artistique. L’introduction d’un système de guidage multilingue numérique constitue ainsi une démarche innovante permettant de mieux faire connaître les valeurs du site et de sensibiliser le public à la préservation du patrimoine.

Photo : VNA

Nguyên Van Thuong, un visiteur originaire de Dà Nang, souligne que les touristes bénéficient aujourd’hui de nombreux services numériques, notamment l’achat de billets en ligne, le contrôle d’accès par code QR ou encore les paiements électroniques. Les visiteurs découvrant My Son pour la première fois peuvent également accéder facilement aux informations du site via Google Maps, YouTube ou le portail internet de l’établissement. Cette évolution est particulièrement utile durant la saison estivale, période marquée par une forte affluence d’élèves et d’enseignants.

Depuis son inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999, My Son a bénéficié de nombreuses recherches, fouilles archéologiques et campagnes de restauration menées avec rigueur par des spécialistes vietnamiens et internationaux. La coopération internationale a joué un rôle important dans la préservation des valeurs originelles du site ainsi que dans la numérisation de ses richesses historiques, culturelles et architecturales.

Nguyên Công Khiêt a indiqué que le projet de numérisation 3D de l’ensemble des temples et tours de My Son avait été achevé et remis aux autorités compétentes. Le site a également modernisé son système d’audioguides et développé des applications de visite virtuelle au musée de My Son afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et l’accès à l’information. Parallèlement, un guide numérique basé sur l’intelligence artificielle est en cours de déploiement pour améliorer la qualité des services. L’objectif est de construire un modèle de tourisme intelligent, tout en numérisant l’ensemble des données liées au patrimoine, aux objets et aux documents de recherche afin d’en faciliter la conservation, le partage et l’exploitation.

VNA/CVN