Le Festival de la mer 2026 promet une expérience immersive à Khanh Hoa

Le Comité populaire de la province de Khanh Hoa a organisé, le 22 juin à Nha Trang, une conférence de presse pour présenter le Festival de la mer de Khanh Hoa 2026.

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Thai Thi Lê Hang, directrice du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a indiqué que cet événement culturel et touristique d’envergure nationale et internationale, organisé tous les deux ans, est devenu une marque culturelle emblématique de la province. Il contribue à promouvoir l’image de Khanh Hoa tout en stimulant son développement socio-économique.

Toujours selon elle, la cérémonie d’ouverture fera notamment appel à des technologies innovantes, telles que la réalité augmentée (AR), les performances en temps réel et le mapping 3D, pour offrir une expérience immersive aux spectateurs sur place comme aux téléspectateurs.

Le secteur touristique local collabore étroitement avec l’Association du tourisme et les établissements d’hébergement afin de garantir des infrastructures et des services de qualité répondant aux attentes des visiteurs.

Parallèlement, des plans de régulation de la circulation et de maintien de l’ordre public ont été élaborés dans le centre-ville de Nha Trang, en coordination avec les forces de l’ordre, afin d’assurer la sécurité des habitants et des touristes, notamment lors des événements attirant un grand nombre de participants.

Outre les activités principales, le Festival de la mer 2026 proposera de nombreux programmes de réponse, tels que le Festival des nids de salanganes de Khanh Hoa, le programme "Saveurs de la ville côtière - Mélodies estivales", le Festival de l’Ao dai, ainsi qu’une semaine dédiée aux produits agricoles et locaux (OCOP ou One commune one product) et le Festival des fruits de Lam Son.

Des expositions, des spectacles d'art de rue, des démonstrations de cerfs-volants et diverses compétitions sportives, dont la Coupe internationale de voile VPS Nha Trang 2026, le trail, le golf et le football de plage, animeront la ville.

Les événements majeurs se tiendront du 17 au 19 juillet 2026 sur la place du 2 Avril à Nha Trang, tandis que l’ensemble des activités de réponse se déroulera du 10 juillet au 10 août 2026 à travers la province.

VNA/CVN