Khanh Hoà accélère la coopération en matière d’investissement et de tourisme avec la Malaisie

La province vietnamienne de Khanh Hoà (Centre) intensifie ses efforts de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme en Malaisie afin d’exploiter de nouvelles opportunités de coopération dans le contexte du Partenariat stratégique global établi Vietnam - Malaisie en novembre 2024.

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Photo : VNA/CVN

Khanh Hoà a organisé le 10 juin, à Kuala Lumpur, une conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme réunissant de nombreux représentants d’entreprises, d’investisseurs et d’organisations des deux pays. Cet événement visait à mettre en valeur les atouts et le potentiel de développement de la province tout en renforçant les liens entre les milieux d’affaires vietnamiens et malaisiens.

Lors de son intervention, Lu Thanh Hai, vice-président permanent du Conseil populaire provincial de Khanh Hoà, a souligné que la province ne se limitait pas à être l’une des principales destinations balnéaires du Vietnam, mais qu’elle s’affirmait également comme un nouveau pôle de croissance grâce à ses atouts dans les domaines de la logistique, de l’économie maritime, de l’énergie et des services.

Dotée d’un littoral de près de 500 km, de plus de 200 îles et îlots ainsi que d’infrastructures modernes, notamment le port en eau profonde et l’aéroport international de Cam Ranh, Khanh Hoà dispose de conditions favorables pour devenir un centre régional de transit de marchandises, de logistique et d’énergie. La province s’est également fixé pour objectif de devenir une ville relevant directement du pouvoir central d’ici à 2030, selon un modèle de développement urbain intelligent et durable.

Pour sa part, Ngô Quang Hung, représentant du Bureau commercial du Vietnam en Malaisie, a indiqué que ce pays constituait un marché à fort pouvoir d’achat, avec un produit intérieur brut par habitant supérieur à 14.000 dollars. Il a également souligné que la Malaisie représentait une porte d’entrée stratégique vers le marché mondial halal, qui compte près de deux milliards de consommateurs.

Selon lui, plusieurs produits phares de Khanh Hoà, tels que les produits de la mer, les nids de salanganes, les raisins de mer et les produits nutritionnels, disposent d’un fort potentiel sur le marché malaisien, où les consommateurs accordent une attention croissante aux produits naturels et bénéfiques pour la santé. Il a estimé que le respect des normes halal constituait un levier essentiel permettant aux entreprises de Khanh Hoà non seulement de renforcer leur présence en Malaisie, mais aussi d’accéder aux marchés du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud.

Dans le secteur touristique, la conférence a été marquée par la signature d’un protocole d’accord entre l’Association du tourisme de Khanh Hoà et l'Association malaisienne des agences de voyages et de tourisme (MATA), ouvrant la voie à un renforcement des échanges touristiques entre les deux parties.

Le président de la MATA, Mohd Khalid Harun, a salué cette coopération naissante, estimant qu’elle constituait le point de départ d’un partenariat durable. Il a notamment mis en avant les efforts de Khanh Hoà pour développer des services adaptés aux visiteurs musulmans, notamment à travers l’offre de restauration halal et d’espaces de prière, des éléments particulièrement appréciés par les touristes malaisiens.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Alex Chee, directeur de l’agence Wynn Travel, a souligné l’attrait croissant de Nha Trang auprès des voyageurs malaisiens grâce à ses plages, ses complexes hôteliers haut de gamme et son environnement propice à la détente. Il a également relevé l’avantage considérable de la liaison aérienne directe entre Kuala Lumpur et Cam Ranh, dont la durée n’est que d’environ une heure et demie. Selon lui, avec des vols quotidiens et une promotion efficace, le nombre de visiteurs malaisiens à Khanh Hoà pourrait atteindre entre 20.000 et 30.000 personnes par an dans un avenir proche.

Évoquant les perspectives de coopération économique, Hambali Mukhlas, vice-président de l’Association des entreprises vietnamiennes en Malaisie, a estimé que Khanh Hoa s’imposait comme l’un des corridors de croissance les plus dynamiques du Vietnam. Il a souligné que la complémentarité entre les capacités de connexion internationale de la Malaisie et les opportunités d’investissement offertes par Khanh Hoà pourrait générer d’importantes retombées économiques pour les deux parties.

À cette occasion, les dirigeants de Khanh Hoà ont réaffirmé leur engagement à poursuivre l’amélioration de l’environnement des affaires et à créer les conditions les plus favorables pour les investisseurs malaisiens souhaitant développer des projets dans la province.

Les mémorandums d’entente conclus lors de cette conférence témoignent de la confiance mutuelle et de la volonté des deux parties de renforcer leur coopération à long terme. Cette initiative devrait contribuer à ouvrir une nouvelle phase de développement des relations entre Khanh Hoà et les partenaires malaisiens, au bénéfice de la croissance économique et des échanges entre les deux pays.

VNA/CVN