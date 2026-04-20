"L’écho de la Patrie" : un grand spectacle gratuit à Hanoï

Le spectacle politico-culturel spécial "Âm vang Tổ quốc" (L’écho de la Patrie), organisé par la Télévision nationale du Vietnam, le Comité populaire de la ville de Hanoï et la société Netmedia, se tiendra à 20h00 le 28 avril au Stade national My Đinh à Hanoï.

>> "Fiers d’être Vietnamiens" : un spectacle artistique qui unit des millions de cœurs

>> Les concerts musicaux portent l’industrie culturelle nationale

Photo : BTC/CVN

Le programme devrait attirer environ 40.000 spectateurs, avec la participation de plus de 2.000 artistes et interprètes, ainsi que de 500 officiers et soldats des forces armées populaires.

Il s’agit de l’événement d’ouverture de la série de programmes artistiques politico-culturels spéciaux "Fiers d’être Vietnamiens" pour l’année 2026.

Selon les organisateurs, le public peut obtenir des billets gratuits pour ce programme via l’application "Tuyên giáo và Dân vận", la plateforme numérique officielle dédiée à l’inscription aux événements.

Pour s’inscrire, les spectateurs doivent télécharger l’application à l’adresse fournie, créer un compte personnel et suivre les annonces d’ouverture des inscriptions publiées par les organisateurs.

Les organisateurs précisent que cette solution permet au public d’accéder rapidement aux informations, de s’inscrire de manière transparente et pratique, tout en renforçant l’interaction entre le programme et les spectateurs dans l’environnement numérique.

VNA/CVN