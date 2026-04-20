Pour une culture vietnamienne avancée, imprégnée de l'identité nationale

La Conclusion N°18-KL/TW du 2e plénum du Comité Central du Parti (XIVe mandat), datée du 2 avril 2026, appelle à construire et développer une culture vietnamienne avancée, imprégnée de l'identité nationale, en harmonie avec les valeurs culturelles, familiales et humaines du Vietnam.