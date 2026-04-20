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Culture
Pour une culture vietnamienne avancée, imprégnée de l'identité nationale

La Conclusion N°18-KL/TW du 2e plénum du Comité Central du Parti (XIVe mandat), datée du 2 avril 2026, appelle à construire et développer une culture vietnamienne avancée, imprégnée de l'identité nationale, en harmonie avec les valeurs culturelles, familiales et humaines du Vietnam.

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>> Numérisation du patrimoine culturel immatériel : une nouvelle voie s’ouvre, mais elle ne sera pas facile


VNA/CVN

#culture vietnamienne avancée #identité nationale

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