Pour une culture vietnamienne avancée, imprégnée de l'identité nationale

>> Réveiller les ressources endogènes au service du développement culturel
>> La culture vietnamienne à la conquête du monde
>> Numérisation du patrimoine culturel immatériel : une nouvelle voie s’ouvre, mais elle ne sera pas facile
VNA/CVN
La Conclusion N°18-KL/TW du 2e plénum du Comité Central du Parti (XIVe mandat), datée du 2 avril 2026, appelle à construire et développer une culture vietnamienne avancée, imprégnée de l'identité nationale, en harmonie avec les valeurs culturelles, familiales et humaines du Vietnam.
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