Hâu dông, l’expression vivante du culte des Déesses-Mères

Les pratiques liées à la croyance viêt en les Déesses-Mères des Trois mondes ont été inscrites par l’UNESCO en 2016 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Au cœur de cet ensemble se trouve le rituel du hâu dông (médiumnité), qui en constitue l’expression centrale.

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À travers des éléments culturels traditionnels tels que costumes, musique, chant rituel de médiumnité, danse et performances folkloriques, les Vietnamiens expriment des valeurs fondamentales : patriotisme, devoir de mémoire, résumé par l’adage “uông nuoc nho nguôn” (quand on boit de l’eau, on pense à la source), ainsi que l’aspiration à la paix et à la prospérité.

Ces dernières années, les efforts conjoints des autorités, des institutions spécialisées aux niveaux central et local, ainsi que l’engagement actif des artisans et des communautés pratiquantes, ont permis de renforcer la place de ce patrimoine au sein de la communauté. Cette dynamique a suscité un intérêt croissant du public, contribuant à la diffusion des valeurs culturelles traditionnelles, conformément à l’esprit de la Résolution N°80 du Politburo sur la préservation et la valorisation de l’identité culturelle nationale.

Texte et photos : Khanh Hoa - Phuong Nga/CVN