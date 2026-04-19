Hà Tinh accélère la construction de son nouveau musée

La province de Hà Tinh possède un important patrimoine comprenant de nombreux objets classés trésors nationaux. Toutefois, la conservation de ces biens culturels se heurte actuellement à de multiples difficultés en raison du manque d’infrastructures et de capacités de stockage adaptées.

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Photo : VNA/CVN

Face à cette situation, la construction du nouveau musée a été lancée en décembre 2025. Ce projet est considéré comme une solution urgente pour protéger et valoriser les richesses culturelles inestimables de la province.

Depuis longtemps, Hà Tinh est reconnue comme une terre de culture, abritant un riche patrimoine documentaire. Toutefois, une réalité préoccupante persiste : la majorité des documents précieux, tels que les certificats royaux et les écrits anciens, demeure dispersée au sein des lignées familiales ou conservée par des particuliers.

La commune de Truong Luu, par exemple, conserve trois ensembles documentaires inscrits au Registre de la Mémoire du monde pour la région Asie-Pacifique de l’UNESCO. Ces objets sont aujourd’hui conservés dans des espaces restreints, dépourvus de systèmes de prévention des incendies et de dispositifs de contrôle de l’humidité. Ces trésors patrimoniaux risquent ainsi de se dégrader sous l’effet du temps et des conditions environnementales.

La situation est identique au Musée de Hà Tinh, qui conserve plus de 14.000 objets. Des trésors nationaux, tels que l'ensemble de canons anciens ou la cloche de la pagode Roi, doivent être stockés dans des conditions précaires. Le manque d'équipements spécialisés oblige les responsables à utiliser des méthodes manuelles pour maintenir l'état des objets, tandis que l'espace d'exposition limité empêche la présentation de ces valeurs au public.

Le directeur du Musée de Hà Tinh, Dâu Khac Toàn, a reconnu que l’institution assure actuellement la conservation des artefacts de manière encore artisanale. Le manque d’espace d’exposition constitue également un frein majeur à la valorisation du patrimoine auprès du public.

Pour remédier à ces difficultés, le projet de construction du Musée de Hà Tinh, d’un investissement total de 305 milliards de dôngs, a été lancé le 19 décembre 2025. Ce bâtiment de quatre étages devrait devenir une infrastructure moderne répondant aux normes de conservation les plus strictes.

Photo : VNA/CVN

Après près de quatre mois de travaux, le projet a réalisé environ 80% du remblayage et 60% de l'installation des piliers. Malgré des obstacles initiaux liés au terrain et aux conditions météorologiques défavorables, les entreprises de construction redoublent d'efforts pour rattraper le retard en augmentant les effectifs et les heures de travail.

L’objectif est d’achever le projet d’ici fin 2026. Une fois opérationnel, le musée permettra de conserver plus de 14.000 objets et de nombreux documents précieux dans des conditions professionnelles.

Selon le Dr. Trân Phi Công, directeur adjoint du Musée de Hà Tinh, parallèlement à la construction, le musée prépare déjà le contenu détaillé des expositions. Cette approche simultanée facilitera la mise en service rapide de l’établissement, appelé à devenir un centre culturel et éducatif attractif.

VNA/CVN