Lùng Tám, village du lin et du patrimoine de Tuyên Quang

Au cœur du plateau karstique de Hà Giang se trouve un village où le temps semble s’écouler au ralenti à l’écart du rythme rapide de la vie urbaine. Il s’agit du village de Lùng Tám, commune éponyme, province septentrionale de Tuyên Quang.

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Dans le village de tissage de lin de Lùng Tám, chaque fibre de lin est créée non seulement par des mains habiles, mais aussi imprégnée de souvenirs, de persévérance et de toute une vie de savoir-faire artisanal. Ici, le rythme de travail reste simple mais plein de vitalité.

L’image des femmes H’mông patientes devant leurs métiers à tisser, prenant soin de chaque fil, est devenue une empreinte distinctive du village. Par leur finesse et leur persévérance, elles tissent de magnifiques étoffes de lin, profondément ancrées dans l’identité culturelle. Pour elles, achever un tissu n’est pas seulement leur travail, c’est aussi une profonde fierté.

Texte et photos : Hoàng Trung Hiêu/VNA/CVN