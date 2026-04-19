Lùng Tám, village du lin et du patrimoine de Tuyên Quang

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|Étoffes de lin ornées de motifs traditionnels H'mông, témoins d’un savoir-faire transmis de génération en génération.
Dans le village de tissage de lin de Lùng Tám, chaque fibre de lin est créée non seulement par des mains habiles, mais aussi imprégnée de souvenirs, de persévérance et de toute une vie de savoir-faire artisanal. Ici, le rythme de travail reste simple mais plein de vitalité.
|Le lin filé, fruit d'un travail minutieux.
|Les rouleaux de lin brut sont traités et assouplis avant d'être utilisés pour le tissage.
|Devant le métier à tisser, une femme H'mông exécute les gestes familiers du montage des fils de chaîne.
|Une fois tissé, le tissu est aplani à l'aide d'une pierre pour le rendre doux et lisse.
L’image des femmes H’mông patientes devant leurs métiers à tisser, prenant soin de chaque fil, est devenue une empreinte distinctive du village. Par leur finesse et leur persévérance, elles tissent de magnifiques étoffes de lin, profondément ancrées dans l’identité culturelle. Pour elles, achever un tissu n’est pas seulement leur travail, c’est aussi une profonde fierté.
Texte et photos : Hoàng Trung Hiêu/VNA/CVN