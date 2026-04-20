Lancement de l'événement photographique international Vietnam BirdRace 2026

Du 8 au 10 mai, le concours de photographie d'oiseaux sauvages Vietnam BirdRace 2026 se déroulera au parc national de Cat Tiên (Dông Nai). Il réunira la communauté des photographes, des chercheurs, des experts en conservation, ainsi que des touristes nationaux et étrangers pour honorer la beauté de la nature et diffuser le message de la protection de l'environnement.

>> Découverte de nombreuses espèces animales figurant sur la Livre rouge à Phong Nha-Ke Bang

>> Préserver la mémoire, un demi-siècle après la guerre d’Indochine

>> L'exposition "La pratique photographique des jeunes artistes" : un temps fort de Photo Hanoi'25

Il s'agit d'un événement annuel initié depuis 2024, organisé par Wildtour, le Club de photographie de la nature sauvage du Vietnam (VWPC), en étroite coordination avec le parc national de Cat Tiên, Birdlife International, et divers partenaires de la profession, de la conservation et de la communication.

À l'échelle mondiale, BirdRace représente un événement communautaire populaire dans plusieurs pays possédant un niveau élevé de biodiversité, et exerce une influence certaine grâce à ses profondes valeurs humanistes et scientifiques.

Vietnam BirdRace 2026 marque la troisième saison de ce terrain de jeu consistant à enregistrer les espèces d'oiseaux sauvages par l'image au Vietnam, succédant au parc national de Tram Chim en 2024 et au parc national de Bidoup - Nui Ba en 2025. Le succès de l'événement réside non seulement dans les images précieuses de centaines d'espèces d'oiseaux migrateurs et indigènes enregistrées, mais aussi dans la contribution à la promotion de l'écotourisme local, élevant la sensibilisation de la communauté à la protection environnementale.

Un objectif important du concours est orienté vers la collecte de données sur le terrain et la promotion d'un tourisme d'observation des oiseaux responsable. Les équipes (de 3 à 4 membres) doivent enregistrer les oiseaux sauvages en photographiant le plus grand nombre d'espèces possible pendant le temps officiel de compétition. La photographie n'est pas obligatoirement artistique, mais doit demeurer suffisamment claire pour identifier l'espèce avec précision, garantir l'authenticité et ne causer aucun impact néfaste sur l'habitat naturel.

Le Parc national de Cat Tiên est l'une des zones possédant un écosystème forestier et de terres humides caractéristique. Il est depuis longtemps considéré comme une destination emblématique pour l'observation des oiseaux (birding, bird-watching) dans la région et le monde.

Vietnam BirdRace 2026 prévoit la participation de centaines de photographes venant de nombreux pays et territoires, dont des noms célèbres. Outre la compétition, l'espace offrira également des ateliers approfondis et des échanges entre les photographes, les scientifiques de la conservation et le public.

La valeur totale des prix du concours s'élève à plus de 250 millions de dôngs, comprenant des récompenses collectives et individuelles.

VNA/CVN