Les présidents égyptien et français discutent au téléphone des efforts visant un cessez-le-feu à Gaza

Photo: AFP/VNA/CVN

Au cours de l'appel, le président Al-Sissi a informé le président Macron des efforts de médiation de l'Égypte entre Israël et le Hamas, tout en soulignant la nécessité d'unir les efforts internationaux pour garantir le succès de la médiation et fournir une aide humanitaire adéquate à l'enclave palestinienne assiégée.

De son côté, le chef de l'État français a salué les efforts persistants de l'Égypte depuis le début de la crise israélo-palestinienne actuelle. Les deux dirigeants sont aussi convenus de l'importance de renforcer la coopération internationale pour éviter que le conflit ne s'étende et que la région ne sombre dans de nouveaux troubles.

Selon le communiqué, les deux présidents ont également réitéré la nécessité de soutenir la solution à deux États comme meilleur moyen de parvenir à une sécurité et une stabilité durables dans la région.

L'Égypte et le Qatar ont accueilli la semaine dernière un nouveau cycle de négociations, avec la participation des États-Unis, afin de tenter de parvenir à un accord de cessez-le-feu et à un accord d'échange de détenus entre Israël et le Hamas, mais peu de progrès ont été réalisés.

Xinhua/VNA/CVN