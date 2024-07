Le 6e Sommet des villes jumelées États-Unis - Chine dans l'État de Washington

>> Le ministre chinois du Commerce s'entretient avec son homologue américaine

>> Le Conseil des affaires américano-chinois célèbre son 50e anniversaire

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Intitulé "Visions partagées pour un avenir meilleur", le sommet était co-parrainé par l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers et Sister Cities International, une organisation à but non lucratif qui sert d'organisation nationale pour les villes, comtés et États jumelés à travers les États-Unis.

Composé de tables rondes, de discours d'ouverture et d'études de cas, le sommet a réuni plus de 140 représentants de plus de 14 provinces chinoises et plus de 100 représentants de 21 États américains, qui ont exploré les opportunités partagées, échangé des idées et évoqué les défis communs affectant les communautés des deux pays.

Cinq sommets ont eu lieu précédemment : en 2014 à Washington, D.C., en 2015 à Chicago, en 2016 à Nanchang, en Chine, en 2019 à Houston, et en 2023 à Suzhou, en Chine.

L'établissement de relations de jumelage entre la Chine et les États-Unis a commencé peu après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1979, lorsque la province du Hubei (Centre de la Chine), et l'État américain de l'Ohio, ainsi que la ville de Nanjing, capitale de la province du Jiangsu (Est de la Chine), et la ville de Saint-Louis, dans l'État américain du Missouri, ont noué des relations de jumelage.

Quarante-cinq ans plus tard, la Chine et les États-Unis ont construit 286 relations de jumelage à différents niveaux.

Xinhua/VNA/CVN