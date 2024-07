Le nouveau roi de Malaisie officiellement installé dans ses fonctions

Photo : Bernama/VNA/CVN

La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Anwar Ibrahim, des membres de son gouvernement ainsi que de dignitaires et d'invités étrangers, dont le sultan Haji Hassanal Bolkiah de Brunei et le roi Hamad ben Isa al Khalifa de Bahreïn.

Dans son discours royal retransmis à la télévision nationale, le sultan Ibrahim s'est engagé à régner avec honnêteté, sincérité, équité et compassion pour le peuple et la nation.

"Je m'acquitterai de mes devoirs avec loyauté et honnêteté, et je gouvernerai avec équité en tenant pleinement compte de tous les segments de la société afin de sauvegarder le bien-être et la souveraineté du pays", a-t-il promis.

Plus tôt au cours de la cérémonie, le Premier ministre a prononcé un discours de félicitations et de loyauté au nom du peuple à l'occasion de l'installation du sultan Ibrahim, rappelant au peuple que le roi est un symbole d'unité et de prospérité pour tous les groupes ethniques du pays.

La Malaisie est une monarchie constitutionnelle composée de neuf sultans ou souverains, qui dirigent leur Etat respectif et jouent le rôle de chef religieux, et assument à tour de rôle le rôle de roi pour un mandat de cinq ans.

Xinhua/VNA/CVN