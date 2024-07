Le chef de l'ONU appelle à une attention renouvelée sur la résolution politique de la crise à Gaza

>> Le déplacement des habitants de Gaza sous les ordres d'évacuation israéliens est "chaotique"

>> Frappes et combats dans la ville de Gaza, discussions au Qatar en vue d'un cessez-le-feu

>> Les présidents égyptien et français discutent au téléphone des efforts visant un cessez-le-feu à Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous devons nous recentrer sur la recherche d'une solution politique qui mettra fin à l'occupation et résoudra le conflit conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations unies", a déclaré au nom du chef de l'ONU son chef de cabinet Courtenay Rattray lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza.

M. Rattray a souligné la gravité de la situation à Gaza, caractérisée par le conflit permanent et l'anarchie, et s'est inquiété de l'escalade de l'instabilité régionale et de l'ampleur de la crise à Gaza.

"Ces dernières semaines, les opérations militaires et les combats israéliens se sont intensifiés à Gaza. Des roquettes continuent d'être lancées par des groupes armés palestiniens depuis Gaza vers les agglomérations israéliennes", a indiqué M. Rattray alors qu'il délivrait une mise à jour inquiétante de la situation.

"Rafah est en ruines - et le passage de Rafah reste fermé, ce qui entrave encore davantage les opérations humanitaires", a-t-il ajouté.

Il a constaté les déplacements massifs dans la bande de Gaza, où "près de deux millions de personnes ont été déplacées - soit la quasi-totalité de la population de Gaza - et bon nombre d'entre elles à plusieurs reprises."

Soulignant l'effondrement de l'ordre public et la menace croissante d'un débordement régional, M. Rattray a réitéré l'appel de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat et de "la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages."

Il a mis l'accent sur le besoin critique d'un accès constant pour l'aide humanitaire à tous les points de passage afin de garantir la survie et le bien-être de la population civile.

M. Rattray a conclu en appelant toutes les parties concernées à intensifier leurs efforts pour mettre fin à la violence et à œuvrer en faveur d'une solution durable qui respecte les droits et la dignité de toutes les personnes impliquées.

Xinhua/VNA/CVN