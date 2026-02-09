JO : le relais mixte en biathlon en or, premier titre de la France à Milan Cortina

Le relais mixte français de biathlon composé d'Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon est devenu champion olympique le 8 février sur le site en altitude d'Anterselva, répondant aux immenses attentes placées dans la discipline.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le biathlon, qui espère réaliser une razzia dans le Nord de l'Italie, lance de la meilleure des manières sa quinzaine. La discipline apporte le premier titre olympique à la délégation française aux JO-2026 de Milan Cortina, la deuxième médaille après l'argent de Mathis Desloges en ski de fond.

Julia Simon, dernière relayeuse, a franchi la ligne d'arrivée avec une marge sur l'Italie et Lisa Vittozzi, l'Allemagne avec Franziska Preuss complétant le podium de la première épreuve de biathlon au programme des JO-2026, à 1.600 mètres d'altitude, encastré dans le somptueux décor des Dolomites.

Les Français sont doubles champions du monde du relais mixte, dans des compositions légèrement différentes (Justine Braisaz-Bouchet à la place de Lou Jeanmonnot en 2024 à Nove Mesto, Émilien Jacquelin à la place de Quentin Fillon Maillet en 2025 à Lenzerheide), signe de la densité des deux équipes masculine et féminine française.

Ces deux titres mondiaux avait été les prémices de moissons historiques avec 13 médailles dont six en or sur les deux éditions (avec le titre en relais mixte simple qui n'est pas au programme olympique).

3e or pour Fillon Maillet

Le match attendu entre la France, l'Italie, la Norvège et l'Allemagne a tenu toutes ses promesses, avec les Allemands et les Norvégiens qui ont pris les commandes après les deux relayeurs masculins. La Suède, qui était attendue dans la lutte a explosé dès le premier tir couché de Sebastian Samuelsson.

Quentin Fillon Maillet, avec trois pioches sur le tir couché et deux sur le debout, a passé le relais à Lou Jeanmonnot à une vingtaine de secondes de la tête. Puis la leader de la Coupe du monde a fait la différence sur les skis et grâce à sa maîtrise sur le pas de tir. Elle a d'abord recollé sur la tête après le tir couché, puis a creusé un écart d'une vingtaine de secondes sur ses poursuivantes, tout aussi performantes au tir.

Julia Simon a réussi à conserver cette vingtaine de secondes tout au long de ses 6 kilomètres d'effort, avec un tir parfait et supersonique (19 secondes sur le tir couché, 18 secondes sur le tir debout).

C'est le troisième titre olympique dans la carrière de Quentin Fillon Maillet, l'homme des Jeux de Pékin avec cinq médailles dont deux en or (individuel et poursuite). Pour Simon, Jeanmonnot et Perrot, c'est la première médaille d'or.

AFP/VNA/CVN