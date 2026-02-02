Espagne : Mbappé évite la crise au Real Madrid, toujours dans la course

Sauvé par un pénalty à la 100 e minute de Kylian Mbappé, le Real Madrid a évité de justesse une nouvelle crise dimanche 1 er février en s'imposant (2-1) face au Rayo Vallecano sous les sifflets de son public au stade Santiago Bernabéu.

Encore proche du néant collectivement, le géant espagnol a arraché la victoire au bout du temps additionnel grâce au sang-froid de l'attaquant français, qui a transformé sans trembler un pénalty provoqué par le Marocain Brahim Diaz (90e+10, 2-1).

Ce 22e but en championnat du capitaine des Bleus, le 37e toutes compétitions confondues, permet au Real (2e, 54 points) de rester au contact de son éternel rival, le FC Barcelone (1er, 55 points), vainqueur samedi à Elche (3-1).

"Nous restions sur une défaite difficile (contre Benfica)... Cela ne nous plaît jamais de perdre de cette manière en Ligue des champions, la compétition que nous voulons tous gagner. Nous devions changer l'image que nous avons donné là-bas, et aujourd'hui nous avons décroché une première revanche", a réagi le capitaine merengue Federico Valverde sur Real Madrid TV.

Bellingham blessé

Auteur d'un festival sur son aile gauche, l'attaquant brésilien Vinicius Junior, joueur le plus ciblé par le public, avait répondu aux sifflets en ouvrant le score d'un frappe limpide dans la lucarne (15e, 1-0). Mais le club madrilène s'est laissé surprendre en seconde période par l'international espagnol Jorge de Frutos (49e, 1-1).

Les hommes d'Alvaro Arbeloa, sauvés - comme souvent - par une parade décisive de leur gardien Thibaut Courtois à l'heure de jeu (64e), ont cru reprendre l'avantage quelques minutes plus tard mais Mbappé a trouvé la barre (68e) alors qu'il avait effacé le gardien adverse sorti loin de son but.

Le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham touché à la cuisse gauche lors de la rencontre face au Rayo Vallecano, à Madrid, le 1er février 2026

À onze contre dix suite à l'expulsion logique du Sénégalais Pathé Ciss (80e), les Merengues ont touché une nouvelle fois le montant sur une tête d'Eduardo Camavinga (85e). Mais ils ont fini par obtenir un pénalty qu'ils réclamaient depuis le début de la rencontre, transformé par Mbappé (90e+10, 2-1).

La libération du Bernabéu, quatre jours après la débâcle contre Benfica (4-2) en Ligue des champions, fut bien réelle, mais disparate. Signe que la crise n'est encore pas loin.

D'autant que le Real a perdu pour plusieurs semaines son milieu de terrain anglais Jude Bellingham, sorti dès la 10e minute de jeu et blessé à la cuisse gauche, a confirmé le club après la rencontre.

Bilbao stoppe la Real Sociedad

En supériorité numérique en fin de partie, l'Athletic Bilbao (11e, 25 points) a frustré son voisin basque de la Real Sociedad (8e, 28 points) dans les derniers instants d'un derby animé (1-1) grâce à un slalom exceptionnel d'Inigo Ruiz de Galarreta (88e) répondant à l'ancien Parisien Gonçalo Guedes (37e).

Dans la course à l'Europe, le Betis Séville (35 points), vainqueur sur le fil (2-1) contre Valence (15e, 23 points) a lui récupéré sa cinquième place en doublant l'Espanyol Barcelone (6e, 34 points), tandis que le Celta Vigo (7e, 33 points) n'a pu ramener qu'un point de son déplacement à Getafe (16e, 23 points).

