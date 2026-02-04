icon search
Coupe du Roi : le FC Barcelone premier qualifié pour les demies

Le FC Barcelone, tenant du titre, a évité le 3 février le piège d'Albacete (2-1), club de deuxième division qui venait d'éliminer le Real Madrid, et s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi.

L'attaquant du FC Barcelone Lamine Yamal, lors d'un match de Liga contre Oviedo, le 25 janvier au Camp Nou. 
Photo : AFP/VNA/CVN

Le club catalan, leader de Liga, a mis fin au rêve des locaux grâce à deux buts inscrits par le prodige Lamine Yamal (39e, 1-0) et le défenseur uruguayen Ronald Araujo, de retour comme titulaire et capitaine après avoir pris une pause pour préserver sa santé mentale fin 2025 (56e, 2-0).

Albacete avait réduit le score en fin de match sur un coup de tête de Javi Moreno (86e, 2-1) et aurait pu pousser le Barça en prolongation sans un sauvetage sur sa ligne de Gerard Martin (90e+2).

Les autres billets pour le dernier carré se joueront le 4 février entre Alavés et la Real Sociedad, Valence et l'Athletic Bilbao, puis le 5 février entre le Betis Séville et l'Atlético Madrid.

AFP/VNA/CVN

