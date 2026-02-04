Foot : N'Golo Kanté quitte l'Arabie saoudite pour Fenerbahçe

Le milieu de terrain international et champion du monde français N'Golo Kanté s'est engagé avec Fenerbahçe après deux saisons et demie à Al-Ittihad, dans le Championnat saoudien, a annoncé le 4 février le club turc.

"Certaines histoires prennent du temps, mais elles ne finissent jamais. Bienvenue à Fenerbahçe, N'Golo Kanté", a écrit sur X le club stambouliote, qui avait annoncé le 3 février l'échec du transfert en accusant le club saoudien d'Al-Ittihad d'en être responsable.

Fenerbahçe, qui n'a pas précisé la durée du contrat, avait affirmé dans un long communiqué que les dirigeants d'Al-Ittihad avaient "saisi de manière incorrecte" les informations relatives au transfert du Français dans le logiciel dédié de la FIFA (TMS), alors que la fenêtre du mercato fermait en Arabie saoudite.

Selon la presse turque, Kanté, 34 ans, avait refusé de s'entraîner le 3 février pour faire pression sur ses dirigeants et forcer son départ vers Fenerbahçe, où il était annoncé depuis plusieurs semaines.

La FIFA a finalement accordé son feu vert au transfert du milieu récupérateur.

L'objectif de l'international français (65 sélections), qui rejoint un club engagé en Ligue Europa, est de rester opérationnel dans l'optique de la Coupe du monde coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada (11 juin - 19 juillet).

Malgré son exil au Moyen-Orient en 2023, "NG" n'a jamais perdu de vue les Bleus. Artisan majeur du sacre mondial de 2018 en Russie où il a formé dans l'entre-jeu un mémorable duo avec Paul Pogba, le Parisien est resté compétitif, remportant le titre national avec Al-Ittihad aux côtés de Karim Benzema et sous la direction de Laurent Blanc en 2025.

Signe du crédit que lui accorde le sélectionneur Didier Deschamps, il avait été convoqué pour l'Euro-2024 et avait d'emblée retrouvé un statut de titulaire après deux ans d'absence en équipe de France.

Si ses performances avaient décliné en Allemagne, son expérience reste incomparable, une donnée essentielle à l'heure de se lancer dans un tournoi qui s'annonce particulièrement long.

"Il est toujours dans ma tête, dans ma réflexion. En cours de saison, je peux avoir d'autres objectifs, comme donner du temps de jeu à des plus jeunes pour s'améliorer, mais je sais qu'il est toujours là, avec sa technique, et je sais que c'est toujours un plaisir pour lui de venir", avait déclaré Deschamps en le convoquant en novembre 2025 pour les deux derniers matches des qualifications pour le Mondial.

