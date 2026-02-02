Tennis : Carlos Alcaraz remporte l'Open d'Australie en battant Novak Djokovic

Le N o 1 mondial Carlos Alcaraz a remporté dimanche 1 er février son premier Open d'Australie, son septième titre du Grand Chelem, en battant le Serbe Novak Djokovic (4 e ) 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 en finale à Melbourne.

>> Tennis : Sabalenka jouera contre Kostyuk sa troisième finale à Brisbane

>> Tennis : Sabalenka débute sa saison avec un 2e titre à Brisbane

>> Tennis : Humbert s'incline en finale à Adélaïde avant l'Open d'Australie

Photo : AFP/VNA/CVN

À 22 ans et 272 jours, l'Espagnol devient le plus jeune joueur de l'histoire à décrocher un titre dans chacun des quatre Majeurs. Il avait en effet déjà remporté deux fois chacun des trois autres tournois du Grand Chelem : Roland-Garros (2023, 2025), Wimbledon 2023, 2024), US Open (2022, 2025).

Alcaraz était déjà devenu le plus jeune No1 mondial de l'histoire en remportant l'US Open en 2022.

Il a en outre privé Djokovic d'un 25e titre record du Grand Chelem. Le Serbe de 38 ans et 255 jours gagnera une place au classement mondial lundi 2 février, passant de la 4e à la 3e place ATP, devant Alexander Zverev, finaliste l'an dernier et battu en demies cette année par Alcaraz.

La finale s'est jouée sous les yeux notamment de deux anciens vainqueurs, Marat Safin et Rafael Nadal, dont les mimiques ont rapidement laissé entendre qu'il soutenait son compatriote plutôt que son ancien rival.

Avec cette victoire, Alcaraz poursuit une série digne de l'époque du Big3 Federer-Nadal-Djokovic : avec Sinner, ils ont désormais gagné tous les neuf titres du Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2024, soit cinq pour Alcaraz et quatre pour Sinner.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Serbe Novak Djokovic s'est incliné en finale de l'Open d'Australie face au numéro 1 mondial Carlos Alcaraz AFP DAVID GRAY

Djokovic avait mis fin à la plus longue série (11 titres majeurs) remportés par les deux mêmes joueurs, Roger Federer et Rafael Nadal, en s'imposant à Melbourne en 2008.

Le Serbe, qui est le seul à avoir battu Sinner et Alcaraz dans un même tournoi (Masters en 2023), n'a pas réussi à le faire à Melbourne où il détient le record de 10 trophées.

Il a perdu dimanche 1er février sa première finale à Melbourne, la troisième en Grand Chelem contre Alcaraz après Wimbledon 2023 et 2024.

En jouant un tennis proche de la perfection, Djokovic (4 fautes directes) a pourtant remporté la première manche en dominant nettement Alcaraz qui ne s'est pas procuré la moindre balle de break durant ce premier set.

Mais il n'a pas pu maintenir la perfection de son jeu. Alcaraz s'est immédiatement engouffré et a pris le match en main.

Les deux sets suivants ont été à sens unique en sa faveur, Djokovic commettant de plus en plus de fautes directes (11 au 2e set, 14 au 3e).

Le match s'est rééquilibré dans le quatrième set.

Immédiatement en danger sur son service, Djokovic a sauvé six balles de break pour égaliser à 1-1.

Tant bien que mal, il est arrivé à 4-4 et a eu une balle de break mais il l'a gâchée par une faute directe et Alcaraz a tenu sa mise en jeu pour mener 5-4 et mettre son adversaire dos au mur.

Djokovic a tenu sous la pression et égalisé 5-5. De nouveau, il a servi pour ne pas perdre à 5-6. Mais cette fois, c'est Alcaraz qui a marqué le dernier point.

AFP/VNA/CVN