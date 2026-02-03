NBA : les Sixers battent les Clippers, Sengun porte les Rockets contre les Pacers

Philadelphie a impressionné en allant s'imposer chez les Clippers, alors que Houston, grâce à Alperen Sengun, a décroché un succès précieux contre Indiana, lundi 2 février en NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Philadelphia Sixers ont dominé à l'extérieur les Los Angeles Clippers (128-113), grâce notamment à un Dominick Barlow de gala, pour enregistrer une quatrième victoire consécutive. Le pivot a brillé avec 26 points et 16 rebonds, dont neuf offensifs, symbolisant la supériorité de Philadelphie dans la raquette tout au long de la rencontre.

Les Sixers enchaînent

Tyrese Maxey a également apporté sa contribution, inscrivant 29 points et six passes décisives, tandis que Joel Embiid a ajouté 24 points.

Pour Los Angeles, Kawhi Leonard a été le meilleur marqueur avec 29 points, mais l'absence de l'autre star de la franchise, James Harden, a pesé. Selon la presse américaine, le meneur de 36 ans pourrait être transféré d'ici jeudi 5 février, de quoi inquiéter les fans de la franchise californienne.

Après un début de saison complètement raté, les Clippers avaient en effet effectué une remontée fantastique et restaient sur 17 victoires lors de leurs 21 dernières rencontres, de quoi espérer même décrocher une place en play-offs.

Un grand Sengun pour Houston

En l'absence de Kevin Durant, touché à la cheville, Alperen Sengun (39 points, 16 rebonds) a été le grand artisan du succès des Houston Rockets contre les Indiana Pacers (118-114).

Le pivot turc, une des grandes omissions du prochain All-Star Game de la NBA au vu de ses performances cette saison, a dominé les deux côtés du terrain alors que les Rockets s'imposaient de justesse à domicile.

Jabari Smith Jr. et Amen Thompson ont ajouté respectivement 19 et 16 points, permettant à Houston, qui a glané un troisième succès consécutif, de rester quatrième de la Conférence Ouest.

Les Grizzlies stoppent les Wolves

Les Timberwolves du Minnesota ont vu leur série de quatre matchs sans défaite prendre fin chez les Grizzlies de Memphis, qui se sont imposés 137-128, deux jours après s'être inclinés contre les mêmes adversaires.

Pour prendre sa revanche, Memphis, qui restait sur six défaites d'affilée et était privé de Ja Morant sur blessure, a pu compter sur Jaren Jackson Jr (30 points).

Sept joueurs des Grizzlies ont terminé avec un score à deux chiffres, Ty Jerome marquant 19 points et Jaylen Wells 18 points. Cam Spencer et Vince Williams ont ajouté 16 points chacun.

Du côté des Timberwolves, Anthony Edwards, l'arrière All-Star, a marqué 39 points, et l'ailier Jaden McDaniels a contribué à hauteur de 29 unités.

Le pivot français Rudy Gobert a pris 10 rebonds mais a inscrit seulement sept points.

Des Hornets force sept

Les Charlotte Hornets se sont rapprochés des places qualificatives pour les playoffs grâce à leur victoire à domicile contre les New Orleans Pelicans (102-95), prolongeant ainsi leur série de succès consécutifs à sept matchs. LaMelo Ball, qui a dû être soigné après avoir percuté son entraîneur en tentant de récupérer le ballon, est parvenu malgré tout à faire la différence avec 24 points, huit rebonds et cinq passes.

Les Hornets en sont désormais à 23 victoires pour 28 défaites, seulement une place derrière Atlanta, 10e de la Conférence Est. La star montante de Charlotte, Kon Knueppel, N°4 de la draft 2025, a lui fini avec 17 points, tandis que Brandon Miller et Grant Williams ont marqué 16 points chacun.

Si Trey Murphy III (27 points) a été efficace pour les Pelicans, Zion Williamson (14 points) et surtout Saddiq Bey (huit points) n'ont pas brillé.

AFP/VNA/CVN